První česká žena generál: V armádě sám ničeho nedosáhneš

Lenka Šmerdová se v roce 2007 stala první Češkou, která byla v novodobé historii země jmenována plukovníkem. O deset let později, v květnu 2017, byla jmenována první ženskou generálkou AČR.

Tento okamžik popsal v rozhovoru pro Radio Brock International:

„Je to velké uznání nejen mé práce, ale i práce mých kolegů, v armádě sám ničeho nedosáhnete.

„Dodnes si pamatuji akci na zámku v Praze, která byla velmi unikátní.

„Teď mám dalšího kolegu generála, který je rektorem Univerzity obrany, a devět žen, které slouží jako plukovnice.“

Lenka Schmertová|Foto: Zdeňka Trachtová, Český rozhlas

Československé vojenské předpisy po mnoho let neumožňovaly ženám vstup do armády a nedovolovaly ženám vstup do armády až do 2. světové války.

Ministerstvo obrany ČR dnes zaměstnává více než 3 700 žen, což je asi 15 % celkové pracovní síly, říká Šmardová.

„Dnes mají ženy místo ve válce, v letectvu, na zemi, v posádce, v armádě. Čas nám umožnil předvést náš talent nejen ve všech žebříčcích, ale ve všech specializacích.

„Ženy v armádě se nejen snaží dělat svou práci co nejlépe, ale většina z nich si umí dobře organizovat rodinu, práci a volný čas.

„Bez správného zázemí to ale nejde, záleží na vaší rodině, manželovi, dětech, přátelích a spolupracovnících.

Lenka Schmertová|Foto: Zitka Englová, Český rozhlas

Generálka Lenka Šmerdová říká, že na vojně toužil už jako školák. Do armády vstoupil v roce 1984 a postupně postupoval. Přiznává, že být ženou v primárně mužském prostředí byl občas problém.

„Doba jde kupředu a i přes určité pochybnosti na začátku mám vždy ty nejlepší poddůstojníky, kolegy a velitele, kteří mi dovolí dělat mou práci. Uvědomili si, že to dokážu a nesnažili se podkopávat mé úsilí.

„Jako konzultant náčelníka generálního štábu ozbrojených sil se zaměřením na personální a genderové otázky nyní trávím hodně času s veterány, veterány a vojenskými důchodci, což mě opravdu naplňuje.“