Rusko napadá Ukrajinu, fotografie potvrzují výbuchy Mariupolu

Ukrajinská ministryně Irina Verychuk přednesla 30. března video zprávu přes sociální média (prezidentka Ukrajiny/Facebook)

Ukrajinská vicepremiérka Irina Vereshuk oznámila, že Ukrajina a Rusko se ve středu dohodly na třech evakuačních koridorech.

Jeden koridor pro evakuaci obyvatel Mariupolu a dodávky humanitární pomoci do Berďansku, jeden pro dodávku a evakuaci humanitární pomoci do Melitopolu a jeden koridor pro řady lidí v osobních vozidlech z Enrodaru do Záporizhzhya, řekl Vereshuk.

„Konvoje autobusů a kamionů naložených humanitární pomocí už Záporoží opustily,“ uvedla ve středu ve videovzkazu.

„Požadujeme, aby okupační síly dodržovaly své závazky a umožnily humanitárním kolonám překročit kontrolní stanoviště,“ dodal Vereshock.

Verešuk to řekl ruské delegaci Úterní jednání Mezi ruskými a ukrajinskými týmy v Istanbulu obdržela od ukrajinské strany návrhy na uspořádání evakuačních koridorů do některých oblastí nejvíce zasažených bojem, včetně Charkova, Kyjeva, Chersonu, Černigova, Sumy, Zaporizhzhya, Doněcka, Luhanska a provincií Mykolajiv.

Některé základní informace: Vereshokovo oznámení přichází dva dny poté, co starosta obleženého města Mariupol uvedl, že evakuační pruhy se z velké části dostaly dovnitř. pod kontrolou Ruské síly po týdnech bombardování opustily město na kusy, neznámý počet civilistů byl zabit a statisíce obyvatel byly nuceny opustit své domovy.

„Ne vše je v našich silách,“ řekl starosta Vadim Boychenko v živém televizním rozhovoru. „Bohužel jsme dnes v rukou okupantů.“

Boychenko vyzval k úplné evakuaci zbývajících obyvatel Mariupolu, který měl populaci více než 400 000 lidí, než Rusko 24. února zahájilo invazi na Ukrajinu.

Ukrajinští představitelé tvrdili, že ruské síly zabránily evakuačním konvojům bezpečně se přiblížit nebo opustit přístavní město na jihu země.

K tomuto příspěvku přispěli Nathan Hodge a Julia Presnyakova ze CNN.