„V tomto případě bychom neměli mluvit o pravděpodobnosti, ale o determinismu [of a conflict]. „Takto to hodnotíme,“ řekl Dmitrij Peskov, Putinův tiskový tajemník.

„Tyto země by si to měly také vyhodnotit a být si toho vědomy a položit si otázku, zda je to v souladu s jejich zájmy i zájmy občanů jejich zemí,“ dodal Peskov.

Macronovy komentáře zazněly na konci summitu v Paříži, kde se v pondělí sešli lídři Evropské unie, aby projednali pokračující podporu Kyjevu. Macron uvedl, že porážka Ruska je pro bezpečnost a stabilitu Evropy „nezbytná“ a že lídři EU diskutovali o otázce západních sil během summitu „velmi svobodně a přímo“.

Místní reakce v úterý proti Macronovým prohlášením rychle zesílily, následovala reakce západních spojenců na navrhovaný krok vyslání vojáků na Ukrajinu.

Německý kancléř Olaf Schulz Lídři v Paříži se podle něj shodli na tom, že „každý musí pro Ukrajinu udělat víc“, ale „jedna věc je jasná: nebudou zde žádné pozemní jednotky z evropských zemí ani NATO“.

„V tuto chvíli je to zcela irelevantní. Právě teď jsme docela zaneprázdněni odesíláním pokročilých materiálů ze Švédska na Ukrajinu mnoha různými způsoby, jak to dělá mnoho jiných zemí,“ řekl švédský premiér Ulf Kristersson. Řekl to švédskému rádiu SVT. „To je úplně jiná věc.“