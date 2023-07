Rusko útočí na jižní Ukrajinu po útoku na Krymský most: Ukrajinské válečné zprávy

Podruhé za necelý rok poškodily výbušniny most spojující Rusko a Krym, jižně od ukrajinského poloostrova nelegálně anektovaného Moskvou v roce 2014. Most je dlouhý 12 mil a zahrnuje silniční a železniční trať, které vedou vedle sebe. Side, je dobře hlídaná infrastruktura, která má pro Rusko velký význam.

Prvotní zprávy naznačovaly, že pondělní výbuchy nebyly takové intenzity jako ty, které nastaly loni v říjnu, kdy výbuch způsobil zřícení části silničního mostu do vody.

Co se stalo?

Před pondělním úsvitem oznámil nejvyšší představitel Ruska na Krymu Sergej Aksionov v aplikaci Telegram, že provoz na mostě v Kerčském průlivu byl zastaven kvůli mimořádné události.

Ruský protiteroristický výbor později uvedl, že most zasáhly dva námořní bezpilotní letouny, které vypadaly jako dvě samostatné exploze.

jmenován ruským úředníkem na jihu Ukrajiny Vladimirem Rogovem, napsal na Telegram Dvě části mostu byly poškozeny. Ruský představitel uvedl, že při útoku byl zabit manželský pár a jejich dcera byla zraněna.

Železniční provoz podél mostu byl podle ruských státních médií obnoven až do pondělního rána, ale se zpožděním. Videa a fotografie ověřené The New York Times ukázaly poškození na silnici a ruští představitelé uvedli, že řidiči by měli používat alternativní trasy.

Co říkají Rusko a Ukrajina?

Ruští představitelé obvinili z bombových útoků Ukrajinu a ruský Národní protiteroristický výbor uvedl, že to vyšetřuje jako teroristický čin.

Mluvčí ukrajinské bezpečnostní služby Artem Dekhtyarenko kritizoval útok, aniž by přímo uvedl, že jej provedly ukrajinské síly, v souladu s politikou Kyjeva záměrné nejednoznačnosti ohledně úderů na území kontrolované Ruskem. Útok popsal výrazem „bavlna“, kterým ukrajinští představitelé popisují bombové útoky v Ruskem okupovaných oblastech.

„Se zájmem sledujeme, jak jeden ze symbolů Putinova režimu opět neunese vojenskou zátěž,“ uvedl Dikhtiarenko v prohlášení. Odeslat komentář Na webu Ukrinform.

Proč je most důležitý?

Most přes Kerčský průliv, který byl otevřen v roce 2018, je důležitou zásobovací trasou pro zboží směřující na Krym. Ruské turisty vozí také v létě na nejznámější pláže regionu.

Než v únoru 2022 začala rozsáhlá invaze, ruská armáda použila most k přepravě zásob svým silám v regionu, včetně námořního přístavu v Sevastopolu, který je domovem Černomořské flotily. Od loňského roku je most také důležitým přivaděčem pro posily a zásoby pro ruské síly, které ovládají území na jihu Ukrajiny.

Pro Kreml je most symbolem spojení, které se snaží navázat mezi Krymem a Ruskem. Ruský prezident Vladimir Putin při otevření ujel s kamionem 12 mil a dva měsíce poté, co byl loni v říjnu poškozen, projel kolem znovu při kontrole opravy.

Jaké jsou možné následky útoku?

Den po zničení mostu loni v říjnu Rusko zahájilo leteckou kampaň s cílem ochromit ukrajinské dodávky energie a zasáhnout elektrárny a další infrastrukturu pomocí dronů a raket v útocích, které trvaly měsíce.

Ukrajinci oslavují jakýkoli útok na most. Obstrukce však slouží také vojenskému účelu a brání ruskému úsilí zásobovat své síly, aby se pokusily odrazit ukrajinskou protiofenzívu, která začala minulý měsíc. Most je považován za hlavní tepnu ruských okupačních sil v regionech Cherson, Záporoží a Doněck na jihu Ukrajiny.

Ukrajina v posledních měsících učinila ze zaměřování ruských logistických bodů prioritu ve své válečné strategii a podle vojenských expertů použila rakety poskytnuté Spojenými státy a dalšími spojenci.