Rusko přesune námořní cvičení, které zasáhlo členské státy EU Irsko

Rusko tvrdí, že přesune námořní cvičení u pobřeží Irska poté, co o ně Dublin vyjádřil obavy uprostřed napjatého sporu se Západem o rozšíření aliance NATO a obav, že se Rusko připravuje na invazi na Ukrajinu.

MOSKVA – Rusko oznámilo, že přemístí námořní cvičení u pobřeží Irska poté, co o ně Dublin vyjádřil obavy uprostřed napjatého sporu se Západem o rozšíření aliance NATO a obav, že se Rusko připravuje na invazi. Ukrajina.

února 3-8 cvičení se mělo konat 240 kilometrů (150 mil) od jihozápadního Irska — v mezinárodních vodách, ale uvnitř irské výlučné ekonomické zóny. Irsko je členem 27 zemí Evropské unie, ale není členem NATO.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney tento týden protestoval proti válečným hrám a řekl: „Není čas na zvyšování vojenské aktivity a napětí v kontextu toho, co se děje s Ukrajinou a na Ukrajině. Skutečnost, že se rozhodli to udělat na západních hranicích, chcete-li, EU, u irského pobřeží, je něco, co z našeho pohledu prostě není vítáno.“

Ruské velvyslanectví v Irsku v sobotu zveřejnilo na Facebooku dopis od velvyslance Jurije Filatova, v němž uvedl, že cvičení budou přemístěna mimo irskou ekonomickou zónu „s cílem nebránit rybářským aktivitám“.

Toto rozhodnutí bylo vzácným ústupkem uprostřed eskalujícího napětí kolem hromadění odhadovaných 100 000 ruských vojáků poblíž hranic s Ukrajinou a jeho požadavků, aby NATO slíbilo, že nikdy nedovolí Ukrajině vstoupit do aliance, zastavit rozmisťování zbraní NATO u ruských hranic a vrátit se zpět. své síly z východní Evropy.

USA a NATO tyto požadavky tento týden formálně odmítly, ačkoli Washington nastínil oblasti, kde je možná diskuse, a nabízí naději, že by mohl existovat způsob, jak se vyhnout válce.

Ruský prezident Vladimir Putin se k reakci Západu veřejně nevyjádřil. Ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že to ponechává malou šanci na dosažení dohody, i když také říká, že Rusko válku nechce.

Americký ministr obrany Lloyd Austin v pátek řekl, že Putin může použít jakoukoli část své síly k obsazení ukrajinských měst a „významných území“ nebo k provádění „nátlakových či provokativních politických činů“, jako je uznání odtržených území uvnitř Ukrajiny.

Dvě území na východě Ukrajiny jsou pod kontrolou Ruskem podporovaných rebelů od roku 2014 poté, co Rusko anektovalo Krymský poloostrov od Ukrajiny.

Ruský zákonodárce povzbuzuje obyvatele těchto oblastí Ukrajiny, aby se připojili k ruské armádě, což je známkou toho, že Moskva se nadále snaží tato území co nejvíce integrovat. Viktor Vodolatskij v sobotu řekl, že obyvatelé oblastí na východě Ukrajiny ovládaných rebely se obávají útoků ukrajinských sil a že ti, kdo jsou držiteli ruských pasů, budou v ruské armádě vítáni.

„Pokud se ruští občané žijící na (územích) chtějí připojit k ruským ozbrojeným silám, Rostovský regionální vojenský komisař je zaregistruje a povolá je,“ řekl státní agentuře Tass místopředseda parlamentu pro vztahy se sousedy Vodolatskij.

Rusko udělilo pasy více než 500 000 lidem na územích ovládaných rebely. Vodolatsky řekl, že rekruti budou sloužit v Rusku – ale to ponechává otevřenou možnost, že by se mohli připojit k jakékoli budoucí invazní síle.

Vysoký úředník v administrativě prezidenta Joea Bidena řekl, že USA uvítaly Lavrovovy poznámky, že Rusko nechce válku, „ale je třeba to podpořit akcí. Potřebujeme vidět, jak Rusko stahuje část vojáků, které má, od ukrajinských hranic a další deeskalační kroky. Úředník hovořil pod podmínkou anonymity, protože nebyl oprávněn mluvit veřejně.

Lavrov řekl, že USA navrhly, že by obě strany mohly hovořit o omezeních rozmístění raket středního doletu, omezení vojenských cvičení a pravidlech, jak zabránit nehodám mezi válečnými loděmi a letadly. Řekl, že Rusové navrhli diskutovat o těchto otázkách již před lety, ale Washington a jeho spojenci je nikdy nezaujali.

Řekl také, že tyto otázky jsou ve srovnání s hlavními obavami Ruska o NATO druhořadé. Řekl, že mezinárodní dohody říkají, že bezpečnost jednoho národa nesmí být na úkor ostatních, a řekl, že pošle dopisy svým západním protějškům, ve kterých je požádá, aby vysvětlili své selhání při respektování tohoto závazku.

Washington varoval před odstrašením v případě invaze na Ukrajinu, včetně sankcí zaměřených na nejvyšší ruské představitele a klíčová hospodářská odvětví. Lavrov řekl, že Moskva varovala Washington, že sankce by znamenaly úplné přerušení vazeb.

NATO mezitím prohlásilo, že posiluje své odstrašení v oblasti Baltského moře.

Rusko zahájilo vojenská cvičení zahrnující motorizované pěchoty a dělostřelecké jednotky v jihozápadním Rusku, válečná letadla v Kaliningradu u Baltského moře a desítky válečných lodí v Černém moři a Arktidě. Ruští vojáci jsou také v Bělorusku na společných cvičeních, což vyvolává obavy Západu, že by Moskva mohla zaútočit na Ukrajinu ze severu z Běloruska. Ukrajinské hlavní město je jen 75 kilometrů (46 mil) od hranic s Běloruskem.