Na některých obrovských horách Marsu byl pozorován časný ranní mráz Mars

Brzy ranní mráz byl spatřen na některých z největších hor ve sluneční soustavě, masivních marťanských sopkách, které jsou třikrát vyšší než Mount Everest poblíž rovníku planety.

V chladnějších měsících se zdá, že se přes noc tvoří jemný ledový prach, tenčí než lidský vlas, v kráterech na vrcholcích vulkánů neboli kalderách a na částech jejich okrajů a poté se pár hodin po východu slunce vypaří.

Zatímco mrazivá vrstva je výjimečně tenká, pokrývá obrovskou plochu. Vědci odhadují, že v chladnějších obdobích na Marsu denně na vrcholcích tyčících se hor kondenzuje 150 000 tun vody, což je ekvivalent 60 olympijských bazénů.

„Je to poprvé, co jsme objevili vodní námrazu na vrcholcích vulkánů a poprvé jsme objevili vodní námrazu v rovníkových oblastech Marsu,“ řekl Adomas Valentinas, planetární vědec z univerzity v Bernu ve Švýcarsku a Brown. Univerzita. ve Spojených státech.

Kosmické lodě na oběžné dráze kolem Marsu již dříve poslaly důkazy o zmrzlé a kapalné vodě na rudé planetě, přičemž na severním a jižním pólu bylo vidět velké množství ledu. Vzory na krajině naznačují, že planeta byla kdysi vlhčím, možná obyvatelným světem, plným obřích jezer a meandrujících řek.

„To, co vidíme, by mohla být stopa po minulém klimatu Marsu,“ řekl Valentinas o sopkách pokrytých permafrostem. „Mohlo by to souviset s atmosférickými klimatickými procesy, které probíhaly dříve v historii Marsu, možná před miliony let.“

Valentinas zahlédl mrazem pokryté sopky na barevných snímcích s vysokým rozlišením pořízených v časných ranních hodinách na Marsu sondou Evropské kosmické agentury Tracking Gas Orbiter (TGO).

On a jeho kolegové potvrdili objev pomocí spektrometru na TGO a dalších snímků pořízených kosmickou lodí Mars Express agentury. Mráz se na podlahách kaldery objevuje jako namodralý nádech a na dobře osvětlených svazích chybí.

Oblast Tharsis na Marsu je rozlehlá sopečná plošina poblíž rovníku planety. Je domovem desítek velkých sopek, včetně Pavonis Mons a Olympus Mons, které jsou vysoké asi devět a 16 mil, tedy téměř dvakrát a třikrát více než Everest. Olympus Mons je mnohem širší než vysoký a pokrývá oblast o velikosti Francie.

Vědci se domnívali, že je nepravděpodobné, že by se na vrcholcích sopky Tharsis vytvořil mráz, protože sluneční světlo a řídká marťanská atmosféra udržují teploty během dne relativně vysoké, a to jak na vrcholcích, tak na úrovni země.

ale, Psaní v přírodních vědách o ZemiVýzkumníci popisují, jak by mohly marťanské větry srážet svahy hor a přinášet vlhčí vzduch do kaldery, kde v určitých ročních obdobích kondenzuje a usazuje se jako mráz. Modelování procesu naznačuje, že mráz je vodní led, protože vrcholy nejsou dostatečně chladné, aby vytvořily námrazu oxidu uhličitého.

John Bridges, profesor planetární vědy na Univerzitě v Leicesteru, uvedl, že práce demonstrovala pokračující úspěch mise TGO a kamery CaSSIS (Color and Stereo Surface Imaging System).

Dodal: „Pochopení současného koloběhu vody na Marsu v atmosféře a blízko povrchu bude důležité pro budoucí průzkumné mise, včetně lidských misí, protože voda bude hlavním zdrojem na místě.“