Český influencer shodí z helikoptéry milion dolarů a lidé ho vyzvednou do jedné hodiny – India TV

K neobvyklé události přispěchali obyvatelé měst Lissa a Labem v České republice, aby vybrali „hodně peněz“ poté, co se český influencer Kamil Bartošek rozhodl shodit milion dolarů z vrtulníku.

Ve videu zveřejněném na Instagramu Bartoszek, známý také pod svou přezdívkou Kazma, zvedl velkou nádobu naplněnou penězi a otevřel víko, jakmile dosáhl vyšší výšky. Této výjimečné události se zúčastnily tisíce lidí.

Video okomentoval slovy: „První skutečný finanční déšť na světě shodil vrtulník v České republice milion dolarů a nikdo nezemřel ani nebyl zraněn. Video získalo více než 935 000 zhlédnutí a více než 46 000 lajků.

Krátce poté, co peníze spadly, se lidé spěšně hrnuli vybírat peníze. Mnoho lidí bylo viděno sbírat bankovky do igelitových tašek a peníze se jim skutečně podařilo vybrat do hodiny. Někteří dokonce používali deštníky, aby sbírali další poznámky.

Proč influencer vyhodil peníze?

Podle Khaleej Times Kazma chtěl, aby se lidé zúčastnili soutěže o jeho film Onemanshow: The Movie a rozlouskli skrytý kód, aby našli peníze. Poté, co se lidem nepodařilo kód rozluštit, rozhodl se Kazma o peníze podělit se všemi účastníky.

„Za pár dní poletí nad Českem nákladní vrtulník. Pod ním bude kontejner s milionem dolarových bankovek. Tento kontejner má dole obří dveře. A v mžiku se dveře tohoto kontejneru otevřít někde nad Českem Kdy a kde se to stane To se dozví jen ten, kdo si před pár hodinami aktivoval kartu,“ oznámil český influencer na svém YouTube kanálu.

Kazma později řekl, že téměř 4 000 lidí vybralo bankovky v hodnotě 1 $, vložené s QR kódem, který odkazuje na online platformu, kde lidé mohou darovat peníze charitativním organizacím. Uživatelé sociálních sítí jako obvykle přišli s vtipnými reakcemi na jeho neobvyklý dobročinný čin. Jeden uživatel napsal: „Pane, prosím, přijeďte do Indie,“ zatímco jiný řekl: „Co by lidé udělali pro lásku.“

