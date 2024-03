Režisér říká, že odkazy na Final Fantasy 9 ve Final Fantasy 14 Dawntrail jsou „tajné“.

Ano jsou mnoho Odkazy na Final Fantasy 9 ve sběratelské edici Final Fantasy 14 Dawntrail… a ne, to není náhoda.

„Možná jste si všimli mnoha odkazů na Final Fantasy 9 zde… a je tajné proč,“ řekl producent/režisér Naoki „Yoshi-P“ Yoshida prostřednictvím překladatele. Obraz Pax East. Pak napodobil zavírání úst a vytrvale odmítal prozradit cokoli dalšího. vtipálek.





Trailer k Final Fantasy 14 Dawntrail.

Není to samozřejmě tajemství. Někteří z vás si možná pamatují, že zvěsti o remaku začaly, když Final Fantasy 9 byla jednou z několika neohlášených her, které před několika lety unikly únikem databáze GeForce Now, která zahrnovala také Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 4 a Chrono. Přes remaster.



Vzhledem k tomu, že Yoshida odmítá poskytnout další podrobnosti, vše, co můžeme udělat, je prozatím to odmítnout jako fámu. Yoshida však potvrdil, že pro Dawntrail nebude znovu vydán žádný fyzický disk a „komplexní“ verze – celkem jsou čtyři; Standardní edice, digitální sběratelská edice, sběratelská edice a sběratelská edice budou podrobně popsány na oficiálních stránkách, abyste se mohli rozhodnout, kterou verzi zakoupit.

Dawntrail vyjde pro Final Fantasy 14 v plném rozsahu 2. července 2024 – předběžný přístup klesne týden před 28. červnem – takže vy a vývojářský tým Dawntrail máte „jeden týden“ na získání netrpělivě očekávaného DLC pro Elden Ring, Stín Erdtree.

Ve svém projevu na PAX East tento víkend producent/režisér Naoki „Yoshi-P“ Yoshida škádlil, že tým doufal v otevření předběžného přístupu o týden dříve, ale pak… „Elden Ring DLC…“

Dawntrail bude následovat Endwalker, který byl po vydání tak populární, že to vedlo ke stažení hry z prodeje. Nové rozšíření obsahuje plné obsazení vracejících se postav a mořské tropické prostředí zdánlivě inspirované Jižní Amerikou.