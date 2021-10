Přenosy serverů nového světa jsou zpožděny, nejsou povoleny žádné přenosy mezi regiony

Amazon zpozdil funkci přenosu serveru v Novém světě kvůli některým „okrajovým případům, kdy zkušenosti s přenosem nesplňují naše kritéria pro vydání“. Kromě toho uvedla, že mezi regiony nedojde k žádnému přenosu serverů, přestože dříve říkala, že to bude povoleno.

Komunitní manažer TervzorFTW sdílel novinky na Oficiální fóra nového světa Řekl, že tým potřebuje „nějaký čas navíc k vyřešení těchto problémů, než se budeme cítit pohodlně a každému poskytneme bezplatný token k přesunu serveru“.

Pro ty, kteří nevědí, dostane každý účet jeden bezplatný token pro přenos serveru, který jim umožní vybrat si nový server ve zvolené oblasti. „Tým však bude i nadále sledovat světovou populaci, čekací doby a vyhodnocovat potřebu poskytnout serveru další vlnu bezplatných přenosových tokenů“. Tokeny budou také v budoucnu k dispozici ke koupi.

Tyto přenosy serverů jsou pro některé hráče Nového světa velmi důležité, zejména poté, co se fronty serverů vedly několik hodin poté, co se hra rychle stala nejhranější hrou Steam roku 2021. Aby pomohl s dlouhou čekací dobou, Amazon nezastavil hráče ve vytváření nových postav v nepořádku. Ale také jich přidali více a požádali hráče, aby se připojili k méně známým světům.

Zde nastal jeden z největších problémů, protože někteří hráči se rozhodli prozatím připojit k jiným regionům s plánem návratu do svého regionu, až budou problémy vyřešeny. Řekl to dokonce i twitterový účet New World „Ano, můžete se pohybovat mezi regiony, pokud chcete.“ Tyto sdílené informace byly bohužel nesprávné.

v Zasílejte časté dotazy o přenosu serveru, Bylo zdůrazněno, že „původní poskytnuté informace byly nesprávné“ a že „převody jsou k dispozici pouze ve vaší oblasti, každá oblast je samostatná databáze a znak nelze resetovat do jiné oblasti“.

