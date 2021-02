Yorkshirské prase ovládá joystick a pohybuje bodem na obrazovce. Fotografie : Easton Martz / Pennsylvania State University

Čtyři prasata přišla vyhrát. Pokud hrají hru dobře, dostanou lahodné krmivo pro psy (dříve měli M & Ms, ale lidé se rozhodli, že je příliš opilý). Znovu a znovu, když vás vědci požádají o splnění mise videohry – namiřte kurzor joystickem, což je trochu primitivní Bong– Udělali to s velkou dovedností.

Vědci zahájili Bo Přeměna prasat na počítačové úkoly Na konci 90. let, a přestože výsledky v průběhu let získaly příležitostné ohlasy v tisku, nebyl proveden žádný peer-reviewed výzkum experimentů. Dokonce publikováno Dnes , S list In Frontiers in Psychology. Učenci Zjistil, že navzdory vizuálním a vizuálním omezením zvířat byla prasata schopna to pochopit a dosáhnout Jednoduché cíle počítačové hry .

„To, co dokázali, je mnohem lepší výkon než příležitost k dosažení těchto cílů,“ uvedla v telefonátu Candice Crony, ředitelka Purdue University Center for Welfare Sciences a hlavní autor článku. „A dost nad šancí, že je docela jasné, že mají nějaké teoretické znalosti o tom, co se od nich žádá.“

Publikovaný výzkum je výsledkem téměř 20 let dlouho očekávané práce, která začala, když byl Crony na Purdue University ve spolupráci s plodným výzkumníkem prasat Stanleym Curtisem. Projekt sledoval snahu dvou prasat Yorkshire, osady a omelety a dvou prasat panipenta, ebenu a slonoviny, když se pokoušeli přesunout kurzor na osvětlenou plochu na obrazovce počítače.

Crony s prasečí „omeletou“. Fotografie : Easton Martz / Pennsylvania State University

G / O Media může obdržet provizi

“Prosí, aby hráli videohry,” řekl Curtis Sdělit AP v roce 1997. „Prosí o to, aby jako první slezli z pera, a poté sešli po rampě, aby si zahrali.“

Pro prasata to byla těžká bitva. Kontrolní tyčinky byly vybaveny pro experimenty s primáty, takže spárkatá prasata musela k provedení práce použít nos a ústa. Všechna čtyři prasata byla nalezena prozíravá, takže obrazovky musely být umístěny v ideální vzdálenosti, aby prasata viděla cíle. U Yorkshirských prasat byla zavedena další omezení. A protože se rodí, aby rychle rostly, těžší prasata nemohou dlouho zůstat na nohou.

Neurovědečka Lori Marino uvedla v e-mailu, který není spojen s aktuálními novinami. Marino, který provozuje projekt Whale Sanctuary Project, dlouho studoval poznání, inteligenci a sebeuvědomění u savců, včetně prasat. „Je to opravdu důkaz jejich kognitivní flexibility a obratnosti, že byli schopni najít způsoby, jak manipulovat s joystickem, a to navzdory skutečnosti, že pro ně byla příprava testu často fyzicky obtížná.“

Marino dodal: „Díky nim jsou tyto výsledky důležitější, je to, že prasata v této studii vykazovala vnitřní účinnost, což je schopnost vnímat, že chování jedince má vliv.“

Prasata byla naučena řada povelů, které jim mají usnadnit život, stejně jako životy výzkumníků. Naučili se směry podobné tomu, co jsem se naučil pro psa – sedět, stát a čekat od svých výběhů, když je třeba je vyčistit – a také přinést své hračky, když skončí podnikání s videohrami.

“Ebony” pracuje na joysticku se svým bungee. Fotografie : Candice Crony

„V určitém okamžiku získali své hračky opravdu dobře a ne docela dobře v tom, když po sobě čistili,“ řekla Crony. „Stal jsem se do značné míry pracovníkem denní péče o prasata, putoval jsem kolem a třídil je. Pak jsme je začali učit opakovat věci.“

Když lov skončil, jorkšírská prasata byla adoptována majiteli A. Nocleh se snídaní, kde žili svůj život na farmě. Eben a slonová kost Nakonec odešel do dětské zoo . Obchodní záznam Oni řekla, že i po letech experimentování šla navštívit Hamleta, který zaslechl její hlas a na pastvinách se „ukradl“ na pozdrav.

Prasata nemusí mít dextrox prsty primátů nebo roztomilý vzhled štěňat, ale kognitivně jsou v tvrdé konkurenci. Winston Churchill jednou řekl: “Psi se na tebe dívají, kočky se dívají na tebe. Dej mi prase! Dívá se ti do očí a zachází s tebou jako s rovným.” Je to už dlouho, co se prasatům dostává respektu, který si zaslouží.