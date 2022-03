Medveděv debutuje jako první, Nadal vítězí v Indian Wells | Sportovní

Indian Wells, Kalifornie (Associated Press) – Daniil Medveděv porazil v sobotu Thomase Machaka 6:3, 6:2 ve druhém kole turnaje BNP Paribas Open, který je prvním ruským šampionátem od jeho vzestupu na světovou jedničku.

Medveděv svého českého rivala rychle zapracoval a Mshaka dokončil za něco málo přes hodinu. Rus získal 80 % bodů svého prvního podání a zachránil jediný brejkbol, kterému čelil.

Rafael Nadal nezahajoval svou snahu o čtvrtý titul v Indian Wells tak snadno. Tréninkový partner Sebastian Korda ho dotlačil až k limitu, než vyhrál 6-2, 1-6, 7-6 (3), čímž Nadal letos zaznamenal bilanci 16-0.

„Začal jsem hrát na křížovém kurtu trochu víc forhendem a trochu v klidu,“ řekl Nadal. „Udělal jsem dvě chyby a dokázal jsem se zachránit.“

Nadal vyhrál Australian Open V lednu získal svůj 21. grandslamový titul, čímž zlomil remízu s Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem. Další tituly získal v Melbourne a v Mexiku.

Nadal ve třetím setu propadl 5:2, než vyhrál čtyři hry v řadě, když dvakrát brejknul od Kordy a postoupil 6:5. Korda byl zablokován na 6-all, aby si vynutil tiebreak. Korda, 38. nasazený, vedl 3-2 a poté Nadal získal pět bodů v řadě, aby uzavřel dvouapůlhodinový zápas.

„Je to jeden z nejlepších hráčů všech dob. Je velmi vzrušující. Letos neprohrál ani jeden zápas,“ řekl Korda. Hodně z mé hry ukazuje, jak je to nebezpečné proti silným soupeřům.“

Před zápasem se Nadal odhlásil z Miami Open, které začíná 21. března. Trpí chronickým onemocněním levé nohy.

Začátkem tohoto týdne dostal Medveděv trofej na oslavu svého umístění v čele žebříčku ATP Tour. Djokovič odstranil koho Nesměl vstoupit do Spojených států hrát Protože nebyl očkován proti COVID-19.

Medveděv se musí dostat do čtvrtfinále v poušti, aby zůstal na špici.

„Pokud to prohraju, protože buď odehraju špatnou hru, nebo můj soupeř odehraje skvělou hru, pak je tu další turnaj v Miami,“ řekl. „Takový je tenis, každý týden nový příběh. Teď je týden Indian Wells a já z něj chci udělat dobrý příběh.“

Medveděv patří mezi hráče z Ruska a Běloruska, kteří v Indian Wells soutěží bez vlajek, symbolů a hymen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Rozhodnutí o zrušení jejich národní identity přijala Mezinárodní tenisová federace a obě kola.

„Určitě ne, abych rozhodoval já,“ řekl Medveděv. „Dodržuji pravidla. Chci hrát svůj oblíbený sport.“

Dalšími nasazenými vítězi byli: Casper Rudd č. 8, obhájce titulu Cameron Norrie, č. 15 Roberto Bautista Agut, č. 17 Riley Opelka a č. 19. Carlos Alcaraz.

Ve hře žen Yasmine Paoliniová porazila ve druhém kole druhou nasazenou Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-6, 6-3, 6-3 a zajistila Itálii první výhru v kariéře nad hráčkou z top 10. Sabalenka vypálila osm es s 10 dvojchybami.

„Po prvním setu jsem nečekal, že zápas vyhraju,“ řekl Paolini. „Ale pak jsem tomu bod po bodu začal věřit. Začal jsem střílet míč lépe, hlouběji v poli.“

S číslem 46 vyhrála Paoliniová loni svůj první titul ve dvouhře na WTA Tour a po Australian Open se dostala do první padesátky.

Obhájkyně titulu Paula Padusa porazila Terezu Martínkovou 6-2, 7-6 (4). Titul Padusa in the Desert v říjnu odstartoval její vzestup ze 70. místa na světě do top 10.

Č. 9 Anas Jaber prohrál se 409. nasazenou Daria Savile 7-5, 6-7 (0), 6-4. Shelby Rogersová, která se zde loni kvalifikovala do čtvrtfinále, vyválcovala 10. nasazenou Jelenu Ostapenkovou 7-5, 7-6 (7).

Dalšími vítězkami jsou: Annette Kontaveit, č. 6 Maria Skari, č. 27 Petra Kvitová.

———

