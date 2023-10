Polské průzkumy dávají bývalému premiérovi Donaldu Tuskovi možnou cestu zpět k moci

Donald Tusk si podle dvou exit poll zajistil v Polsku pravděpodobnou cestu k moci, což dává bývalému předsedovi Evropské rady převahu nad jeho pravicovými rivaly, vládní stranou Právo a spravedlnost.

Strana Právo a spravedlnost vedená Jaroslawem Kaczynským se zdá být připravena ztratit úřad, přestože v nedělních volbách získala nejvíce hlasů, protože podle průzkumů jí bude chybět většina i s krajně pravicovou stranou jako koalicí. partner.

Pokud by se to potvrdilo při sčítání hlasů, znamenalo by to ohromující vítězství Tuska v nejdůležitějších polských volbách za poslední generaci. Bývalý premiér prohlásil opoziční vítězství s tím, že „nikdy nebyl šťastnější“, když se dostal na druhé místo. Odhaduje se, že PiS získala 36,6 % hlasů, oproti 31 % pro Tuskovu Občanskou stranu.

Tusk se během předvolební kampaně zavázal vrátit Varšavu na pevnou proevropskou cestu, obnovit nezávislost soudců a uvolnit miliardy eur z financování EU, které Evropská komise zadržela v řadě s vládou PiS kvůli reformám soudnictví.

Volby jsou považovány za nejdůležitější letošní volby do EU, které po letech neshod potenciálně nově definují vztah mezi Bruselem a největší členskou zemí střední a východní Evropy.

„Toto je konec špatných časů. Toto je konec vlády PiS,“ řekl Tusk v neděli večer jásavým příznivcům. „Dokázali jsme to, opravdu.“ Polsko zvítězilo, demokracie zvítězila.“

Občanská platforma je spolu s dalšími dvěma stranami na dobré cestě získat 248 ze 460 křesel v Sejmu, dolní komoře polského parlamentu, podle posledního průzkumu Ipsos zveřejněného v pondělí ráno, který potvrdil stejný podíl křesel. jako Tuskova strana. Strana jako předběžný exit poll v neděli večer.

V sídle PiS Kaczynski svým příznivcům řekl, že stále existuje způsob, jak se jeho strana vrátit k moci. „Čekají nás dny bojů a různého napětí,“ řekl tvrdý konzervativní vůdce. Dodal: „Musíme mít naději a vědět, že bez ohledu na to, zda jsme u moci nebo v opozici, budeme tento projekt realizovat různými způsoby.“

Lídr PiS Jaroslaw Kaczynski v neděli ve Varšavě zdraví příznivce © Zarek Sokolowski/AFP

Pokud se konečné výsledky shodují s průzkumy veřejného mínění, bude PiS bojovat o získání třetího funkčního období ve vládě, protože se očekává, že její potenciální koaliční partner – krajně pravicová CNT – získá pouze 6,4 procenta hlasů, což odpovídá pouhých 14 mandátům.

Očekává se, že strana Právo a spravedlnost dostane od prezidenta Andrzeje Dudy první příležitost k sestavení vlády, pokud výsledky potvrdí, že zůstane největší stranou v parlamentu.

Konečné výsledky zuřivě zmítaných voleb se očekávají až v pondělí nebo dokonce v úterý, protože proces sčítání hlasů zkomplikovalo referendum, které zahrnovalo dvě otázky o imigraci, které PiS přidala do hlasování, aby nadchla své konzervativní příznivce.

Národní volební komise začala v pondělí ráno zveřejňovat dílčí výsledky, které ukázaly, že PiS získala 40,2 procenta hlasů oproti 26,6 procenta pro Občanskou platformu, přičemž sečteno něco přes 10 procent hlasů. Ale ačkoli tento počáteční náskok byl větší než v průzkumech veřejného mínění, nestačilo by to, aby si PiS zajistila většinu s podporou CNT.

Volby by také mohly zmírnit nedávné napětí mezi Varšavou a Kyjevem, které do značné míry vyvolala kandidatura PiS na znovuzvolení. PiS je ve sporu s EU, která tvrdí, že vláda byla příliš štědrá při jednání s ukrajinskými uprchlíky, a snažila se uklidnit zemědělské voliče zavedením jednostranného zákazu dovozu ukrajinského obilí na začátku tohoto roku.

Doporučeno

Podle předběžných údajů agentury Ipsos byla účast v parlamentních volbách na cestě k rekordu od návratu Polska k demokracii. Míra účasti byla odhadnuta na zhruba 73 procent, což je o 11 procentních bodů více než v předchozích volbách v roce 2019.

Analytici varovali, že roztříštěná a toxická politika v Polsku způsobila, že průzkumy veřejného mínění budou pravděpodobně méně spolehlivé než v předchozích volbách.

Průzkumy veřejného mínění po podobných volbách na Slovensku před dvěma týdny očekávaly postup lídra liberální opozice, ale konečné výsledky postavily do čela populistického kandidáta Roberta Fica a jeho stranu „Smir“. „Stále je možné, že tady budeme mít slovenskou situaci,“ řekl v neděli před hlasováním Marcin Dumas, šéf průzkumníka Ipres.

Vládní úředníci také varovali, že průzkumníci nemusí přesně zaznamenávat podporu jejich strany.

„Myslíme si, že máme mlčící většinu,“ řekl před nedělním hlasováním náměstek ministra zemědělství Janusz Kowalski. „Znám spoustu voličů, kteří nechtějí veřejně oznámit svůj hlas pro PiS.“

Referenda se ale podle předběžných údajů zúčastnilo jen 40 procent voličů, což na závaznost nestačí.

Tusk vyzval k bojkotu referenda, které kladlo voličům otázky týkající se posílení bezpečnosti hranic, snížení nelegálního přistěhovalectví, zachování současného věku odchodu do důchodu a zabránění prodeji státních společností zahraničním investorům.