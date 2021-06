Jsem tu pro své komplimenty Mercedes Porsche pasivně agresivní

obrázek : Porsche

Kdo nemá rád dobrou konkurenci? Nyní máme velký úspěch mezi Mercedes-AMG a Porsche, dvěma německými výrobci automobilů, kteří usilují o rychlejší rekordy na slavném Nürburgring Nordschleife. Závodní dráha.

Začátkem tohoto týdne překonal Porsche s 911 GT2 RS rekord předchozího kola a zdolával nejdelší silnici dlouhou 12,9 mil za pouhých šest minut a 43 300 sekund. To je průměrná rychlost přes 115 mil za hodinu. Tím se také překonává předchozí rekord v kole 6:48 stanovený Mercedes-AMG GT Black Series.

Je tu jen jeden problém: Porsche přidalo do svého vozu sadu Manthey Performance Kit, která mu pomohla dosáhnout rekordu . Mercedes hází stín.

“ Spravedlivá soutěž nás vždy inspirovala, “napsal Mercedes-AMG na Facebooku. Gratuluji k té části klína na Nordschleife, Porsche – i když to vyžadovalo další výkonnostní sadu, aby překonala rekordní čas stanovený naší produkční Mercedes-AMG GT Black Series … “

Musíte milovat některé negativní přitažlivosti na Facebooku mezi předními německými výrobci automobilů a ne členy vaší rodiny. Mercedes samozřejmě musel vrhnout trochu stínu, když byl poražen … Ale ze skutečného technického hlediska je balíček Performance přidaný do Porsche stále legální a je k dispozici evropským zákazníkům. Je to modifikace, ano – ale je to možnost, kterou si zákazníci mohou koupit, a také přichází se zárukou.

Musím zde proto Porsche trochu připočítat; Takhle ne Zcela Změnilo to design vozu nad rámec toho, co si průměrný zákazník nemohl koupit. Ale vidím, odkud Mercedes-AMG pochází.

Jen doufám, že uvidíme, jak tito dva výrobci automobilů vybičují své malé hovězí maso na internetu na závodní dráze. Toto je jediné správné způsob, jak vyřešit problém.