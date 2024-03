Pokračování 25 let staré hry s otevřeným světem, inspirované hrou Breath of the Wild, se rozkládá na ploše asi 64 kilometrů čtverečních a můžete prozkoumat „každý centimetr… bez jakýchkoli omezení“.

Outcast: A New Beginning je pokračování jedné z prvních her s otevřeným světem všech dob, jednoduše nazvané Outcast, ale také přebírá podněty z her, které vyšly v této dvouleté prodlevě tím, že umožňuje hráčům prozkoumat celý mimozemský svět „bez jakákoli omezení.“

Režisér Forsaken: A New Beginning dříve prozradil, že pokračování bylo ve skutečnosti ovlivněno radikální svobodou a nelineárním vývojem The Legend of Zelda: Breath of the Wild. („Jděte kamkoli, kdykoli, udělejte cokoli“.) Nyní producent hry vrhl více světla na svět a na to, jak se otevírá hráči.

Severský producent THQ Andreas Schmidker řekl Jasmine Gould-Wilson z Gamesradaru, že mimozemská planeta hry „je velká asi 64 kilometrů čtverečních a obsahuje sedm velkých vesnic Talen, různé biomy s rozmanitou flórou a spoustu zvířat a aktivit v otevřeném světě“. Těchto sedm vesnic funguje jako navigační body, které vás táhnou různými směry, a těmto domorodcům můžete pomáhat v libovolném pořadí.

„Po výukové sekvenci může hráč zcela svobodně prozkoumat každý centimetr tohoto světa (kromě dvou základen) bez jakéhokoli oddělení nebo omezení,“ pokračuje Schmidker. Neexistují tedy žádné hranice ani neviditelné stěny, které by vás oddalovaly, pokud jste pod určitou úrovní.

Schmiedecker se dříve podíval na „jasné a barevné“ nastavení hry a na to, jak ji odlišuje od drsných krajin, které můžete v podobných hrách najít.

Outcast: A New Beginning probíhá parní A zatím konzole, pro případ, že by vás zajímala naprostá svoboda pokračování.

