První případ opičích neštovic byl potvrzen v oblasti Pittsburghu, řekl ve středu zdravotní úředník Central Outreach Wellness. Viz výše uvedená zpráva, pacient byl testován na opičí neštovice a ministerstvo zdravotnictví v Pensylvánii potvrdilo pozitivní výsledek podle tiskové zprávy vydané centrem a státní zdravotní oddělení uvedlo, že pacient je obyvatelem jihozápadní Pensylvánie a většina pacientů s opičími neštovicemi má pouze horečku. Bolesti těla, zimnice, únava. U lidí se závažnějším onemocněním se mohou objevit vyrážky a léze na obličeji a rukou, které se mohou rozšířit do dalších částí těla. Případy opičích neštovic v celé zemi nadále přibývaly. Spojené státy americké identifikovaly více než 300 případů ve 27 státech a v District of Columbia. Více než 4700 případů bylo zjištěno ve více než 40 dalších zemích mimo regiony Afriky, kde je virus endemický, a ve Spojených státech nedošlo k žádnému úmrtí a úředníci tvrdí, že riziko pro americkou veřejnost je nízké. Podnikají však kroky, aby ujistili lidi, že jsou zavedeny lékařské postupy k řešení rostoucího problému, a američtí zdravotníci v úterý rozšířili okruh lidí doporučených pro očkování proti opičím neštovicím. Central Outreach tvrdí, že má přístup k léčbě a vakcíně proti opičím neštovicím pro každého, kdo se nakazil nebo byl vystaven viru, a k této zprávě přispěla i agentura Associated Press.

První případ opičích neštovic byl potvrzen v oblasti Pittsburghu, řekl ve středu zdravotní úředník Central Outreach Wellness. Viz zpráva výše. Pacient byl testován na opičí neštovice a ministerstvo zdravotnictví v Pensylvánii potvrdilo pozitivní výsledek, podle tiskové zprávy centra. Státní zdravotní oddělení uvedlo, že pacient byl obyvatelem jihozápadní Pensylvánie. Většina pacientů s opičími neštovicemi pociťuje horečku, bolesti těla, zimnici a únavu. U lidí se závažnějším onemocněním se mohou objevit vyrážky a léze na obličeji a rukou, které se mohou rozšířit do dalších částí těla. READ Studie zjistila, že starobylé město zničil meteorit, pravděpodobně inspirace pro biblický příběh o Sodomě Případy opičích neštovic v celé zemi nadále přibývaly. Spojené státy americké identifikovaly více než 300 případů ve 27 státech a v District of Columbia. Více než 4700 případů bylo zjištěno ve více než 40 dalších zemích mimo regiony Afriky, kde je virus endemický. V USA nedošlo k žádnému úmrtí a úředníci tvrdí, že riziko pro americkou veřejnost je nízké. Ale podnikají kroky, aby lidi ujistili, že jsou na místě lékařské postupy, jak se s rostoucím problémem vypořádat. Američtí zdravotníci v úterý rozšířili skupinu lidí doporučených pro očkování proti opičím neštovicím. Central Outreach říká, že má přístup k léčbě a vakcíně proti opičím neštovicím pro každého, kdo se nakazil nebo byl vystaven viru. K této zprávě přispěla agentura Associated Press.