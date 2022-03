Paula Badosa dokončuje pohádku Miami Open Lindy Fruhvirtové, ale chválí ‚nebojácnou‘ 16letou Češku

Snová jízda Lindy Fruhvirtové na Miami Open skončila ve čtvrtém kole, když Paula Badosaová překonala nemoc a viděla divokou kartu ve dvou setech.

Šestnáctiletá Fruhvirtová si na Floridě užila obrat, na turnaji WTA se dostala do prvního čtvrtého kola a porazila 20. nasazenou Elise Mertensovou a bývalou světovou jedničku Victorii Azarenkovou.

Češka se stala první hráčkou do 17 let, která se v Miami v roce 2004 dostala do čtvrtého kola po Marii Šarapovové a Tatianě Kolovinové.

Jeho cesta však skončila v pondělí, kdy prohrál 6-2, 6-3 se světovou šestkou Badosou.

Fruhvirtova se na začátku dobře vzdala, když si ve druhé hře vypracoval čtyři šance na brejkový bod, ale Španěl se pevně držel a prorazil, než získal pojistku v páté hře následující hry.

Teenager měl ve druhém setu brzký náskok, když ve třetí hře brejknul, ale Badosa okamžitě zaútočil a nedokázal na tom navázat, když znovu brejkl v páté hře.

„Dnes to byl pro mě frustrující den,“ řekl Badosa. „Necítím se dobře, takže nevím, jestli dokážu dokončit závod. Vždycky budu říkat, že musím být bojovník, tak jsem to dnes dokázal. Pokračoval jsem v boji, nevím, jak jsem vyhrál. Ale já jsem velmi šťastný.

Zaujatá pátá Fruhvirtová: „Je velmi dobrá, hraje nebojácně, má zářnou budoucnost.“

Ukrajinka Ankolina Kalininová se po postupu do 16. úrovně utká ve čtvrtfinále s Jessicou Bekulaovou, když odstoupila a americká hráčka vedla 6:0.