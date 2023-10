Partneři diskutují o významu Afriky na globální scéně v rámci NIIA-českého diplomatického dialogu

Zúčastněné strany zdůraznily, že je třeba, aby si africký kontinent udržel vedoucí úlohu a odpovídající postavení na mezinárodní scéně.

Diskuse o roli Afriky na mezinárodní scéně byla vrcholem páteční akce na Victoria Island v Lagosu.

Akci pořádalo Velvyslanectví České republiky v Nigérii a Nigerijský institut mezinárodních vztahů (NIIA).

Dialog, kterého se zúčastnili diplomaté, akademici, zástupci médií a vládní úředníci, byl na téma „Afrika na mezinárodní scéně a hledání relevance“.

Osaghae Eghosa, ředitel NIIA, ve svém zahajovacím projevu řekl, že debata byla organizována s cílem uvést Afriku ze „správné“ perspektivy na světové scéně.

Ekoza řekl, že Afrika poukazuje na budoucnost světového systému a dodal, že neexistuje způsob, jak by svět mohl postupovat bez kontinentu.

Velvyslanec České republiky v Nigérii Zdeněk Krejčí uvedl, že velvyslanectví pořádá diskuse o africkém dialogu ve třech geopolitických zónách.

Krejčí řekl, že česká ambasáda doufá, že dialogy podnítí nové pohledy na roli Afriky na mezinárodní scéně.

Výzkumník a jeden z týmu, Adesua Eradiawu, řekl, že navzdory výzvám, kterým Afrika čelí, se boj o kontinent zostřuje.

Eratia řekl, že musí existovat důvod pro pokračující boj o Afriku, a řekl, že kontinent má „potenciální roli“ na světové scéně.

Profesor David Aworao ze své strany tvrdil, že Afrika by se při jednání se zbytkem světa měla prezentovat jako „jednotka“.

Profesor argumentoval pro „normu solidarity“ a řekl, že mnoho afrických zemí je na mezinárodní scéně „příliš slabé a marginalizované“.

„Afrika bojovala proti kolonialismu a apartheidu a podařilo se jí vytrhnout Jižní Afriku ze sevření apartheidu,“ řekl.

„Afrika jich dosáhla, když se celý kontinent přiblížil globálnímu systému.

„Když měla Afrika jednotu, dosáhli v globálním systému hodně. To je to, co Afrika v této době potřebuje udělat.“

Profesor John Jahorik ze své strany řekl, že industrializace je klíčová pro to, aby se Afrika stala významným mezinárodním hráčem.

Jahoric řekl, že industrializace by mohla pomoci vyřešit některé problémy kontinentu.

Panelovou diskuzi moderovala profesorka Femi Odubanjo.

Další fotografie z akce jsou níže.