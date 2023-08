Online podvody v České republice vzrostly ve druhém čtvrtletí roku 2023 o 81 % – Brněnský deník

Počet unikátních blokovaných útoků se globálně zvýšil o 24 % ve srovnání s předchozím obdobím. Kredit: Freepik.

PRAHA 11. srpna (ČTK) – Kyberbezpečnostní firma Avast včera odhalila, že případů online podvodů v České republice ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 81 % a podvody tvoří více než 75 % zablokovaných hrozeb na tuzemských počítačích. Na Slovensku se počet podvodů zvýšil o 57 %.

Údaje za čtvrtletí také ukázaly významný celkový nárůst kybernetického rizika, přičemž počet unikátně blokovaných útoků celosvětově vzrostl o 24 % v porovnání s předchozím obdobím, což je nejvyšší zaznamenaná závažnost za tři roky.

„Zaznamenali jsme obrovský posun v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ řekl Jakub Kroustek, ředitel výzkumu malwaru ve společnosti Avast. „Nejenže počet hrozeb patří k nejvyšším v historii, ale kyberzločinci se také uchylují k psychologické manipulaci častěji než k tradičním technikám malwarových útoků. To znamená nejen potřebu přizpůsobit zabezpečení, ale také to, aby lidé lépe porozuměli podvodům a vzdělávali se.“ , která by sloužila jako další vrstva obrany.“

Výzkumníci Avastu například zaznamenali 39% nárůst podvodných aktivit na seznamkách, stejně jako nárůst počtu podvodných darovacích webů a klamavých reklam a tisíce nových podvodných e-mailů. Citlivé informace a finanční prostředky zůstávají cílem takových útoků.

běžný Sbohem šalinakartskému papíru! DPMB pro použití e-ticket pouze od ledna

Žádosti o informace zjevně od známého a důvěryhodného subjektu, jako je banka nebo vládní úřad, představovaly 25 % všech hrozeb ve druhém čtvrtletí. Využívají normální lidskou důvěru a vytvářejí pocit naléhavosti, nutí oběti prozradit důvěrné informace nebo se zapojit do finančních transakcí pod falešnou záminkou.

Objevují se také budoucí mobilní trendy, jako jsou kyberzločinci využívající umělou inteligenci k vytváření téměř dokonalých napodobenin legitimní komunikace, což podle Krustkeho ztěžuje jednotlivcům rozeznat, co je skutečné od toho, co není.

pvr/er/díra



https://brnodaily.com/2023/08/11/news/internet-fraud-in-the-czech-republic-rose-by-81-in-second-quarter-of-2023/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/08/criminal-bandit-holding-knife-1024×672.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/08/criminal-bandit-holding-knife-150×98.jpg Česká republika / SvětČeská republika, Zprávy, Internetová kriminalitaPočet unikátních blokovaných útoků se globálně zvýšil o 24 % ve srovnání s předchozím obdobím. Kredit: Freepik. PRAHA 11. srpna (ČTK) – Počet případů online podvodů v České republice vzrostl ve druhém čtvrtletí letošního roku o 81 % a podvody tvoří více než 75 % hrozeb blokovaných na …ČTKčeština

tisková agentura[email protected]autorBrněnský deník