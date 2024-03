„Ohromující 20 stop dlouhý“ – Vědci objevili nový druh obřího hada ve vzdálené Amazonii

Tým vědců na místě s filmovým štábem v odlehlé oblasti Amazonie objevil něco, co bylo dříve nezdokumentováno Klasifikovat Z obří anakondy.

Profesor Brian Fry z University of Queensland vedl tým, který zachytil a studoval několik exemplářů nově pojmenované severní zelené anakondy. (Eunectes Akayima)Nachází se v oblasti Bameno v oblasti Paihuairi a Orani v ekvádorské Amazonii.

„Náš tým obdržel vzácné pozvání od lidí Waorani, aby prozkoumal oblast a shromáždil vzorky z populace anakond, o nichž se říká, že jsou největší, jaké kdy byly známy,“ řekl profesor Fry. „Domorodí lovci nás vzali do džungle na 10denní výpravu, abychom hledali tyto hady, které považují za posvátné. Pádlovali jsme na kánoích po říčním systému a měli jsme to štěstí, že jsme našli několik anakond, které číhaly v mělkých vodách a čekaly.“ pro kořist. Velikost těchto tvorů byla velkolepá.“ „Neuvěřitelné – samice anakondy, se kterou jsme se setkali, byla 6,3 metru (20,7 stop) dlouhá. Existují neoficiální zprávy od lidí Waorani o jiných anakondách v oblasti, které měly více než 7,5 metru ( 24,6 ft) dlouhý a vážil kolem 500 kilogramů (1100 liber).

Profesor Fry řekl, že druh severní zelené anakondy se od jižní zelené anakondy rozcházel přibližně před 10 miliony let a geneticky se lišil o 5,5 procenta.

„Je to velmi důležité – abychom to uvedli na pravou míru, lidé se liší od šimpanzů jen asi o 2 procenta,“ řekl. „Tento objev je vrcholem mé kariéry.“

Obavy o spolupráci a ochranu

Nový druh anakondy byl nalezen během natáčení s National Geographic Channel pro nadcházející sérii Disney+ Od pólu k pólu s Willem Smithemkde byl vědeckým vedoucím expedice profesor Fry, průzkumník National Geographic.

„Naše cesta do srdce Amazonie, usnadněná pozváním od náčelníka Waorani, Binti Baihua, byla skutečným mezikulturním úsilím,“ řekl. „Význam našich spolupracovníků z Waorani je uznáván jako spoluautoři na papíře.“

Vědci se také rozhodli porovnat genetiku zelené anakondy se vzorky shromážděnými jinde předním světovým odborníkem na anakondy Dr. Jesusem Rivasem z New Mexico Highlands University a použít ji jako indikační druh pro zdraví ekosystému.

Profesor Fry řekl, že Amazonie stále čelí alarmujícím ekologickým hrozbám.

„Odlesňování v povodí Amazonky v důsledku zemědělské expanze vedlo ke ztrátě odhadem 20 až 31 procent přirozeného prostředí, což by mohlo do roku 2050 postihnout až 40 procent jeho lesů,“ řekl. „Dalším narůstajícím problémem je degradace přírodních stanovišť v důsledku fragmentace půdy, která je způsobena průmyslovým zemědělstvím a znečištěním těžkými kovy spojenými s úniky z těžby ropy. Požáry, sucho a změna klimatu také představují významné hrozby. Tyto vzácné anakondy a další druhy, které sdílet tento vzdálený ekosystém, velké výzvy.

Profesor Fry řekl, že jeho další výzkumný projekt se zaměří na znečištění těžkými kovy v oblasti Amazonie.

„Nejen tito obří hadi čelí ekologickým hrozbám, ale téměř všichni živí tvorové v regionu,“ řekl. „Objev nového druhu anakondy je vzrušující, ale je zásadní zdůraznit naléhavou potřebu dalšího výzkumu těchto ohrožených druhů a ekosystémů.“

Zvláště naléhavý je výzkum toho, jak petrochemické látky z ropných skvrn ovlivňují plodnost a reprodukční biologii těchto vzácných hadů a dalších základních druhů v Amazonii.

Reference: „Deconstructing the Anaconda: Revealing New Greens and Rethinking Yellow“ od Jesúse A. Rivas, Paula de la Quintana, Marco Mancuso, Luis F. Pacheco, Gilson A. Rivas, Sandra Marioto, David Salazar Valenzuela, Marcelo Tepiña Paehua, Binti Paehua, Gordon M. Burghardt, Frick J. Funk, Emil Hernandez, Juan Elias García Pérez, Brian J. Fry a Sarah Corey Rivas, 15. února 2024, rozmanitost.

doi: 10.3390/d16020127