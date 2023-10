Nový Zéland zvolil konzervativce Christophera Luxona předsedou vlády po 6 letech vlády liberálů

Luxon dorazila k velkému potlesku na akci v Aucklandu. Na pódiu se k němu připojila jeho manželka Amanda a jejich děti William a Olivia. Řekl, že byl pokořen vítězstvím a nemohl se dočkat, až uvízne ve své nové práci. Poděkoval lidem z celé země.

„Sáhli jste po naději a hlasovali pro změnu,“ řekl.

Příznivci skandovali jeho slogan kampaně, který sliboval vrátit zemi na správnou cestu.

Odcházející premiér Chris Hipkins, který po lednovém nástupu do Ardern strávil ve funkci pouhých devět měsíců, v sobotu pozdě večer svým příznivcům řekl, že Luxonovi zavolal, aby se vzdal.

Hipkins řekl, že to nebyl výsledek, který chtěl.

„Ale chci, abyste byli hrdí na to, čeho jsme za posledních šest let dosáhli,“ řekl fanouškům na akci ve Wellingtonu.

Ardern nečekaně Sestup dolů jako premiérka v lednu s tím, že už nemá „dostatek v nádrži“, aby zajistila spravedlnost. Poslední volby vyhrála V sesuvu půdyJeho popularita však klesla, protože lidé byli unaveni omezeními Covid-19 a inflace ohrožovala ekonomiku.

Jejím odchodem zůstává Hipkins, 45 let, aby převzal vedení. Dříve působil jako ministr školství a vedl reakci na pandemii koronaviru.

Po sečtení většiny hlasů získala Luxonova Národní strana asi 40 procent hlasů. Podle novozélandského poměrného volebního systému se očekává, že třiapadesátiletá Luxonová vytvoří alianci s libertariánskou stranou ACT.

Mezitím Hipkinsova labouristická strana získala jen něco málo přes 25 % hlasů, což je asi polovina procenta, které získala v posledních volbách za Ardernové.

Výsledkem, který by byl pro labouristy obzvláště bolestivý, kdyby ztratili své křeslo, se Národní strana těsně ucházela o staré Ardernovo volební křeslo, Mount Albert. Křeslo bylo dlouho baštou labouristů a držela ho také další bývalá labouristická premiérka Helen Clarková.

Kandidátka NDP na místo, Melissa Lee, řekla The Associated Press, že byla nadšená, ale také nervózní z konečného výsledku v Mount Albert.

„Je to labouristé od roku 1946. Navěky to bylo největší a nejbezpečnější sídlo labouristů,“ řekla. „Bylo by skvělé, kdybychom to vyhráli.“

Řekla mi, že když zaklepala na její dveře, lidé jí řekli, že jsou unaveni současnou vládou a mají obavy ze stavu ekonomiky a rostoucích životních nákladů.

Dlouholetý konzervativní průzkumník David Farrar uvedl, že stále existuje velká šance, že labouristé po sečtení všech hlasů skončí v křesle. Řekl však, že jeho prvotní dojem z hlasování v celé zemi byl takový, že se pro levici změnilo v „krvavou lázeň“.

Luxon slíbil, že sníží daně osobám se středními příjmy a zasáhne proti kriminalitě. Hipkins slíbil, že poskytne bezplatnou zubní péči lidem mladším 30 let a odstraní daně z prodeje ovoce a zeleniny.

Ve volbách je ve hře i vztah vlády s domorodými Maory. Luxon slíbil, že zruší maorský zdravotní úřad, který podle něj vytváří dva samostatné zdravotní systémy. Hipkins říká, že je hrdý na tyto snahy o společné vládnutí a obviňuje Luxona z schvalování rasismu.

Během několika dní poté, co v lednu převzal otěže, se Hipkins potýkal s krizí po smrtících povodních a poté, co Nový Zéland zasáhl cyklon. Rychle opustil některé Ardernovy kontroverznější politiky a slíbil přístup „zpět k základům“ zaměřený na řešení rostoucích životních nákladů.

Teplé jarní počasí v Aucklandu, největším městě země, zřejmě povzbudilo voliče, protože se před některými volebními místnostmi tvořily fronty. Předčasné hlasování před volbami bylo nižší než v minulých volbách.

Během šestitýdenní volební kampaně Hipkins a Luxon cestovali po zemi a fotografovali ji pro kamery.

Začátkem týdne Luxon, který zastával funkci generálního ředitele Unilever Canada a Air New Zealand, řekl energickému davu ve Wellingtonu, že zasáhne proti gangům.

„Musím vám říct, že zločin je v této zemi mimo kontrolu,“ řekl Luxon. „Obnovíme právo a pořádek a obnovíme osobní odpovědnost.“

Luxon také vyvolal jásot, když slíbil, že napraví přetíženou dopravu v hlavním městě pomocí nového projektu tunelu.

Luxon je v politice relativně nový, ale podle politických pozorovatelů obstál proti zkušenějšímu Hipkinsovi během televizních debat. Luxon však také udělal několik chybných kroků, například když byl v debatě 1News dotázán, kolik každý týden utratí za jídlo.

Jeho odpověď „asi šedesát dolarů“ (36 USD) byla na sociálních sítích zesměšňována, protože ukazovala, že není v kontaktu s životními náklady.