Neotevírejte Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra se zákazníkům teprve začínají dostávat do rukou a na rozdíl od předchozích Apple Watch mají čtyři odkryté hlavy šroubů na spodní straně zařízení. Rád se podívám do své technologie, ať už to dělám Přidejte do svého M2 MacBook Air vyhřívací podložku Chcete-li zlepšit výkon nebo jen zjistit, co je uvnitř, aby technologie fungovala. Ve chvíli, kdy jsem uviděl šroubky na spodní straně Apple Watch Ultra, věděl jsem, že chci nakouknout dovnitř. Ale možná nemám…

Na spodní straně Apple Watch jsou čtyři šrouby P5 pentalobe. Jedná se o stejný typ šroubů, které se připevňují ke spodní části MacBooku, a přestože nejsou tak běžné jako křížový šroubovák nebo šroubovák, pentalobe šroubováky Ani to není neobvyklé. Poté, co jsem ty čtyři šrouby vyndal, nastala první komplikace – kolem každého šroubu je velmi malý kruhový kroužek. To jsou bezesporu součástí extrémních hodnocení voděodolnosti špičkových Apple Watch. Když jsem na ty počáteční čtyři šrouby šel pozpátku, ukázalo se, že je téměř nemožné utáhnout bez posunutí částečně rovného kroužku z místa.

Pokračoval jsem však, dobře jsem si v tuto chvíli uvědomoval, že některá vodotěsnost hodinek by mohla být ohrožena. S těmito šrouby bylo jediným způsobem, jak postupovat, použít pilník spudger a jemné náplně K oddělení keramické zadní části hodinek od titanového pouzdra. Bylo vzduchotěsné a ve chvíli, kdy sundal tenkou izolaci, bylo zničeno. Kromě toho existují dva tenké ploché kabely, které propojují zadní část hodinek a všechny jejich zdravotní senzory s baterií, displejem, procesorem a pouzdrem hodinek. Při oddělování těchto dvou jsem musel být opatrný, abych nepoškodil kabely.

Sundání zadního panelu toho z interiéru mnoho neodhalilo. Byl tam velký černý komponent s logem Apple, ale dvě tlačítka používaná k uvolnění řemínků Apple Watch se vysunula a tři ze čtyř pružin v propasti mých koberců byly pryč.

S odstraněným zadním panelem hodinek nedošlo k žádné okamžité chybě, ale z pochopitelných důvodů se můj telefon nemohl připojit. Byly tam další tři šrouby – tentokrát trojitá křídla – a malé kovové destičky držící tuto černou součástku, ale jakmile jsem je sundal a začal je zvedat, bylo jasné, že je to docela velká práce. Zdá se, že na druhé straně je připojeno několik plochých kabelů a ze zadní strany hodinek se nezdá být dobrým způsobem, jak je oddělit. Přístup k nim může zahrnovat odstranění síta změkčením lepidla a následným použitím otvoru k jeho oddělení. Takto se dostanete k vnitřním částem Na předchozích Apple Watch, ale Seek View na Ultra se nezdá být skvělým způsobem, jak jej otevřít, o kterém jsem si byl jistý, že to zvládnu bez rozbití obrazovky. Displej Apple Watch Ultra je safírový, který je sice odolnější proti poškrábání, ale pravděpodobně bude náchylnější k prasknutí. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč Apple natáhl šasi hodinek kolem plochých stran obrazovky.

V tu chvíli jsem vše dal dohromady, jak nejlépe jsem mohl. Ukázalo se obtížné znovu připojit dva ploché kabely připojené ke spodní části zařízení. S akcenty hodinek kolidují tlačítka pro sejmutí řemínku hodinek, kterému nyní chybí nějaké drobné pružinky. A malé gumové kroužky kolem šroubu trochu trčí. S nasazenými o-kroužky a prasklým lepicím těsněním se vodotěsnost hodinek ani zdaleka neblíží továrním standardům. O potápění bych v tuto chvíli rozhodně neuvažoval.

Není pochyb o tom, že v nadcházejících dnech uvidíme úplnější trhání hodinek lidmi Opravím to. Určitě se odváží dál Apple Watch Ultra než já. Určitě by někdo šikovnější než já zvládl rozebrání a opětovné složení hodinek lépe bez většího poškození vodotěsnosti, ale bohužel. Rozhodně doporučuji počkat na jejich průvodce, aby nasytil vaši zvědavost, spíše než rozebírat vlastní hodinky, jinak vám možná zůstane nevodotěsná (nebo v horším případě rozbitá verze) dosud nejodolnějších chytrých hodinek Apple.

