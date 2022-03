Benjamin Hall kárá korespondenta Fox News Grega Gutfelda za to, že média chtějí při pokrytí Ukrajiny „emocionální reakci“.

„Jako člověk na Zemi bych chtěl říci, že toto nejsou média, která se snaží vyvolat nějakou emocionální reakci,“ řekl Hall v The Five. „To se určitě děje.“

Města jako Charkov a Mariupol jsou „zcela srovnaná se zemí,“ poznamenal Hall a dodal: „Je to absolutní katastrofa a jsou to lidé uvízlí uprostřed, kteří skutečně trpí.“

Poté, co Greg Gutfeld řekl, že média vysílají emocionální manipulaci s diváky na Ukrajině, aby pokročila ve vyprávění, reportér Fox News Benjamin Hall odpověděl: „Jako osoba na místě chci říci, že toto nejsou média, která se snaží vyvolat nějakou emocionální reakci.“ pic.twitter.com/QFom203TCB Justin Baragona 8. března 2022

Ale když jeho zpráva skončila a show se vrátila k panelu studia, Gutfeld se obrátil na spolumoderátorku Danu Perino a zeptal se, zda by měl reagovat na to, co popsal jako „levný útok“.

„Co myslíš, Dano?“ zeptal se. „Mám čelit lacinému útoku Benjamina Halla na mě, nebo bych měl být dobrý spolupracovník a nechat to uklouznout?“

Zesměšnil způsob, jakým by měl Hallovi odpovědět, a řekl, že by byl „ten nejlepší chlap tady“. Gutfeld poté zopakoval své povídání o medializaci Ukrajiny.

„Vždy jsem se staral o to, když vytvoříte příběh, který podporuje jednu stranu a který je mimo její element, způsobí to více utrpení?“ Řekl.

Další reportérka Foxu, Jennifer Griffinová, dlouholetá korespondentka sítě pro národní bezpečnost, se k tomu opakovaně cítila nucena Ověřte si fakta od síťových hostitelů a analytiků během invaze. Griffinová, která odmítla komentáře moderátorů, jako jsou Sean Hannity, Steve Dossey a Harris Faulkner, se během zpravodajství Fox o Ukrajině natolik pobouřila, že zašla tak daleko, že zdánlivě zpochybnila platformu, kterou její zaměstnavatel poskytl některým okrajovým osobnostem. , psaní Aaron Blake z The Washington Post. READ Živé aktualizace koronaviru a novinky o variantách omikronů

Od ruské invaze na Ukrajinu korespondentka Fox News pro národní bezpečnost Jennifer Griffinová během vysílání opravila mnoho tvrzení svých kolegů. (Blair Syndicate/Washington Post)

Mluvčí Fox News okamžitě neodpověděl na žádost o komentář ve středu brzy.

Rusko a Ukrajina oznámily způsoby, jak umožnit civilistům evakuovat těžce zasažená města téměř dva týdny po invazi. Ukrajina ale obvinila síly ruského prezidenta Vladimira Putina z bombardování únikových cest Čtyři dny v řaděŘekla, že zůstává skeptická k dočasným oznámením o příměří – a nebylo hned jasné, zda se Ukrajina a Rusko dohodly na vzájemném způsobu.

Více než 2 miliony Ukrajinců uprchl ze země Podle OSN od začátku invaze. polovina z nich děti, podle UNICEF. Organizace spojených národů odhaduje, že svou zemi opustí 4 miliony Ukrajinců – téměř 10 procent populace země.

Reportáž Fox News o Ukrajině vzbudila pozornost díky názorům některých jejích hodnostářů. Zatímco Tucker Carlson přiznal, že se v Rusku „mýlí“ ​​poté, co se zeptal, proč Američané nemají rádi Putina, dohadovat se Tento týden Spojené státy a Západ podnítily válku tím, že odmítly vyloučit vstup Ukrajiny do NATO.

Během úterního klipu k „The Five“ Gutfeld, který nevlastní matka Patří mezi téměř 1,3 milionu lidí, kteří uprchli z Ukrajiny do Polska během invaze, a řekl, že snímky a videa, které se objevily z Ukrajiny, byly součástí snahy médií získat si srdce lidí.

„Cítím, jak se dynamika těchto příběhů zrychluje a hromadí, aby vytvořily příběh – a jde pouze jedním směrem,“ řekl Gutfeld. „Nicméně se nemohu ubránit pocitu, že je to hodně jako jiné příběhy, kterými jsme prošli v digitálním věku, kdy se pořídí snímek a pak se přehrává znovu a znovu, aby se z vás vytvořila nějaká emocionální odezva, protože to zisk pro zpravodajské společnosti.“

Zde jsou komentáře Grega Gutfelda, které bezprostředně předcházely napomenutí Benjamina Halla z Ukrajiny: „Je to hodně jako jiné příběhy… kde se vyfotí obrázek a pak se to hraje znovu a znovu, aby se z vás vytvořila nějaká emocionální odezva, protože to přináší zisk.“ pic.twitter.com/J5HXtw9iLp Justin Baragona 8. března 2022

Po komerční přestávce ji další spolumoderátorka, Jeanine Pirro, předala Hallovi, britské reportérce sídlící v Londýně, která se sítí spolupracuje od roku 2015 a podávala zprávy o předních liniích v zemích jako Sýrie a Irák. Tehdy Hall zpochybnil Gutfeldovy komentáře a poukázal na miliony, které již ze země uprchly. READ Exkluzivní porušení sankcí OSN v Africe? Pohyb Ruska nikdo nesleduje

„Z celé této země lidé utíkají do bezpečí,“ řekl z Kyjeva. Ve městě Mariupol lidé pijí z rybníků, protože jim ruské síly nedovolily vyjít ven. Když se pokusili dostat ven, byli bombardováni.“

Hall poznamenal, že reportéři a štáby na Ukrajině mají „více videí, než víme, co máme dělat“, dokumentujících neutěšenou situaci Ukrajinců. Vyměnil si rozhovor s ukrajinskou rodinou, která plakala, když se pokoušeli opustit zemi.

„Prostě si zachraňujeme životy a je to,“ řekla mu podle videoklipu Ukrajinka v Kyjevě. Na otázku, co po sobě zanechali, odpověděla: „Naše rodiny, všechno,“ dodala: „Máme dvě tašky a je to.“

Hall dospěl k závěru, že to, čeho byl on a několik dalších reportérů svědky na Ukrajině, bylo „něco tragického, tragického, co se v této zemi stalo“.

„Budeme vám to tady na Zemi dál pokrývat,“ řekl, „ale očekává se, že to bude horší.“

Gutfeld a spoluhostitelé se posmívali, jak odpoví svému spoluhráči, ale zdůraznili, že „chceme co nejrychlejší konec“ invaze.

„Jednoduchou pointou je, že tomu by se dalo předejít, kdyby existovalo rozhodnutí založené na realitě a ne na narativu Davida a Goliáše, které by to mohlo prodloužit a vést k dalšímu utrpení a dalším humanitárním krizím,“ řekl.

Gutfeld se na sociálních sítích setkal s kritikou od bývalého republikánského kongresmana Joe Walshe, který kandidoval proti Donaldu Trumpovi v prezidentských primárkách Republikánské strany v roce 2020. Walsh byl mezi těmi, kteří na Twitteru tvrdili, že „To, co se stalo, nemá dvě stranyNa Ukrajině Komentátor Roland Martin zopakoval Walshova obvinění a podpořil Halla.

Hall „nezačal na vás levný útok,“ řekl cvrlikání. „Píše o válce.“