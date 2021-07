Nejlepší prodej a nabídky 4. července, které můžete získat hned teď

Gril je studený, led se roztál a doufáme, že většina hostů večírku je zpět doma. Víkend 4. července se chýlí ke konci, ale mnoho prodejů a nabídek od pátku ještě není vyprodáno ani vyprodáno. Pokud narazíte na výprodej, ale jste příliš zaneprázdněni, abyste se posadili a dokončili nákup včas, existuje velká šance, že budete mít stále štěstí a dnes můžete udělat něco skvělého.

Pokračujte v čtení našich oblíbených prodejů 4. července, které můžete stále využívat.

Pokud vaše letní plány zahrnují pěší turistiku, kempování a grilování, je čas vyzvednout si nějaké nové vybavení a ušetřit hodně v tomto procesu.

Tato sada grilovacích a ohnišť testovaných a schválených CNET má slevu 20% – až 225 $ (plus poštovné zdarma). Je to dřevo BioLite a dřevěné uhlí FirePit Plus a funguje jako gril hibachi. Nebo je to snadný gril z hibachi, který lze použít jako ohniště – záleží jen na vás. Na jaře jsem jednu otestoval a zjistil, že v obou rolích vyniká, a zařadil ji na svůj seznam Nejlepší přenosné grily pro rok 2021.