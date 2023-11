Nedostatek energie způsobuje, že mužský fotbal UNC propadne Clemsonovi v šampionátu ACC

Z přímého kopu nakonec míč našel kopačky záložníka Clemsona Othman Sylla Kdo předstíral obránce UNC a využil slot k remíze. Somoano to označil za produkt únavy týmu.

„Byli jsme organizovaní a připravení, ale v této scéně jsme narazili na svá místa,“ Somoano Řekl.

V době, kdy UNC dosáhl prodloužení, Tar Heels nedokázali vyrobit nic útočného, ​​aby napadli Clemsonovu obranu. Dlouhé centry a vstupní přihrávky si obránci Tygrů snadno poradili. Celkově Clemson překonal UNC 4:0 v obou prodlouženích, ale obrana UNC dokázala udržet Severní Karolínu ve hře a vynutila si pokutové kopy.

„Jako trenér můžete vidět, kolik úsilí vynaložili, aby se pohybovali po hřišti, pokrývali půdu a dostávali se do pozic,“ Somoano Řekl. „Takže jsem na ně opravdu hrdý, že tam zůstali.“

Únava byla problémem UNC po celý rok. vs. William & Mary 2-7-4 17. října, Tar Heels dosáhli nejnižšího bodu své sezóny. UNC nedokázala najít zadní část sítě a oddržela remízu 0:0 proti Pride. Somoano řekl, že nedostatek energie v této hře byl výsledkem „Výzva být studentem-sportovcem.Hermann použil tento okamžik jako bod zúčtování pro UNC.

„Dostane se to tak daleko, jak chceme,“ řekl Herman. Na otázku, jak obnovit energii po remíze s William & Mary.

V šampionátu ACC vypadaly Tar Heels, jako by chtěly, ale známky stejného problému přetrvávají. Ve čtvrtfinále vs č. 6 Wake Forest, UNC stěží udržovalo vedení 1:0, když drželo míč jen 33 procent času. Somoano řekl, že nevýrazný druhý poločas byl výsledkem přesunu ze středy na neděli v ACC.

Trenér Clemson Mike Noonan Vyjadřoval podobné pocity.

„Je to nejtěžší konference v zemi a dostat se do tohoto bodu je stejně těžké, ne-li těžší než turnaj NCAA.“ řekl Noonan.

Zatímco Sumoano to potvrdil „Neexistují žádné výmluvy“ Po prohře ve hře ACC Championship dosáhli Tar Heels bodu, odkud není návratu. Jak řekl Herman, bude záležet na tom, jak moc to budou chtít. Somoano je přesvědčen, že UNC najde svou cestu.

„Všichni budeme trpět v posledních 10 minutách hry, ale to neznamená, že to nemůžete udělat,“ Somoano Řekl. „Vaše těla jsou schopná mnohem víc, než si někdy myslíme. Doufáme, že to vezmeme jako poučnou lekci a příští týden se to pokusíme aplikovat.“

