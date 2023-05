„Nemohla jsem chodit ani sedět,“ říká Pavljučenková, která čelí zranění kolena.

Těžké časy: Anastasia Pavljučenková ve finále French Open 2021 proti Barboře Kryczekové

Bývalá vicemistryně French Open Anastasia Pavljučenkovová v pondělí přiznala, že její zranění kolena bylo tak vážné, že „nemohla chodit ani sedět“ a dokonce se bála, že by mohlo ukončit její kariéru.

Jednatřicetiletá hráčka byla odstavena na osm měsíců od května loňského roku do ledna, čímž klesla na 333.

Pavljučenkovová přiznala, že z rozhodnutí jít pod nůž byl její strach nejhorší.

„Už jsem se chtěla rozbrečet a také smutná, protože jsem si nebyla jistá, co se bude dít dál. Nebyla jsem si jistá, jestli se někdy vrátím,“ řekla.

Věděla však, že pokud chce hrát dál, je operace jedinou možností.

„Stěží jsem mohl běžet, chodit nebo nehybně sedět. Bolelo to pořád. Takže to koleno profesionálního sportovce rozhodně nebylo. Musel jsem se tak rozhodnout. Musel jsem do toho jít.“

Jakmile její operace loni skončila, Pavljučenková zjistila, že cesta přes rehabilitaci je stejně frustrující.

„Souviselo to s mnoha rehabilitacemi, ale hlavně jsem musela vynechat trénink. Musela jsem přestat, protože jsem pokaždé měla velké bolesti,“ vzpomíná.

„Takže jsem musel s tenisem úplně skončit. Pět měsíců jsem se rakety nedotkl. Nedovolili mi to. Stejně jako doktoři jsem je prosil, aby mě nechali sednout si na židli a odpálit nějaké míčky.“

„Můj lékař v Mnichově mi řekl: ‚Ne, ne, ne, já vím, jak to děláte. Sedíte dvě minuty a pak o pět minut později běžíte takto. ‚Ne‘.

Pro Ruskou, která ve finále Roland Garros v roce 2021 prohrála s Barborou Krejikovou, to byla dlouhá cesta zpět.

Letos na jaře musela přestavět svou kariéru na druhořadém okruhu ITF a na začátku tohoto měsíce vyhrála pouze zápas na hlavním turné v Madridu.

Bylo to první vítězství na nejvyšší úrovni od třetího kola Australian Open v lednu 2022.

Poté vyhrála jedno kolo v Římě, poté prohrála 6:0, 6:0 se světovou jedničkou Igou Swiatekovou, ale v pondělí na Roland Garros nabyla vitality, když porazila českou teenagerku Lindu Frohvertovou 6:2 6:2 a dosáhla na druhé místo. kolo.

Absence Pavljučenkové v akci alespoň vzpružila její společenský život, když byla v předvečer loňského French Open vyřazena z akce.

„Moji přátelé letěli na Roland Garros, aby se na mě podívali. Zůstal jsem s nimi a dělali jsme spoustu věcí, které bychom nezvládli. Takže vlastně řekli: ‚Je to legrační, jsme vlastně rádi, že jsi‘.“ nehraju.“ Protože potom to bylo jako obvykle a my jsme šli ven a dělali věci. „

DJ / JC