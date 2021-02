Nečekaní čeští „válečníci“, kteří povstali z temnoty a vyhnali West Ham do soutěže Ligy mistrů.

Uspokojivý příběh doprovází pozoruhodnou transformaci West Hamu v této sezóně z extravagantních výdajů na inteligentní evropské hodnoty. Je to příběh definovaný druhou šancí.

David Moyes, zjevně usmívající se poprvé od svých dnů v Evertonu, se zájmem vyplácí víru, kterou mu projevila správní rada, která ho propustila téměř před třemi lety, ale byla dostatečně skromná na to, aby byla znovu zvolena.

Jak příhodné je, že jeho dva vynikající hráči v této sezóně, česká záložní dvojice Tomáš Sucic a Vladimir Koval – oba podepsali smlouvu ze Slavie Praha – jsou také produkty systému, který je zpočátku plně nerealizoval.

Soucek byla kariéra, která téměř nikdy nezačala. Slovy ředitele Akademie Slavie v Praze Petera Hiricha představil svým trenérům hádanku; Statečný, poněkud zmatený, bez jasného pocitu svého nejlepšího postavení.

„Thomasova evoluce byla krok za krokem,“ říká. „Nebyl nejjasnější hvězdou v mládežnických družstvech. Ve skutečnosti k nám přišel jako útočník, když přišel ve věku 10 let ze své vesnice.

„Zkoušeli jsme ho také jako středního obránce, ale chtěl hrát ve středu. Jeho oblíbenými hráči byli Yaya Toure a Cesc Fabregas, takže to bylo jeho místo.“

Hurych byl ale znepokojen stavbou mladého Součka. Jeho dlouhá, nejistá stavba znamenala, že nebyl ani atletický, ani mobilní jako jeho spoluhráči. Když se přiblížil věku do vyšších řad, byl nabídnut k zapůjčení dvěma českým druholigovým týmům. Oba kluby se na něj podívaly a okamžitě odmítly, takže jeho budoucnost ve hře byla nejistá.

To, co zvrátilo příliv, jak se často stává u ctižádostivých mladých mužů, byl vývoj štěstí. Další druhořadá manažerka týmu Victoria Žižkovová se domnívala – možná ironicky, možná inspirativně -, že Souček „nebyl dokonalý, ale byl vysoký a volně dostupný“. Tím trenérem byl Gendrich Trbisovskij, který později dal utkání své první divize zapůjčené ve Slovanu Liberec a nakonec kapitánskou pásku v prvním týmu Slavie.

“Měl skvělý půl rok ve Slovanu pod Trpisovským a vrátil se do Slavie jako mnohem lepší hráč,” říká Hurych. „Když byl potom Trpisovský přidělen do Slavie, byla to pro Thomase dokonalá věc. Stal se z něj jako nějaký syn. Miloval ho.

Soucek pracuje pro Slavii Praha v roce 2016 (Obrázek: Getty)

“Když podepsal svou první profesionální smlouvu, vzpomínám si, jak jeho rodiče říkali:” Ne, nepotřebuje tolik peněz. “Myslím, že jich bylo asi 1 000 až 3 000. Snažili se klub přesvědčit, aby mu dal méně.” Peníze rozhodně nebyly jeho řidičem. “

Tato usilovnost a neochvějné odhodlání následovat „správnou cestu“ je to, co nakonec definuje mladého Souceka. Definovalo jeho aktivity mimo pole, stejně jako jeho odhodlání ho v něm rozvíjet.

Ve věku od 10 do 15 let absolvoval na každém tréninku stokilometrovou cestu ze svého rodinného domu ve vesnici Havlikov Brod do základny Akademie Slavia v Praze. “Neměl nic zadarmo,” říká Hurych. „Nikdy nebyl super talent. Díky jeho přístupu se stal hráčem, kterým je nyní.“

Pokud Soucek svítí pozdě, kolegové Hammers, Koval, se vydali po malebnější cestě na vrchol. Poté, co ho jako chlapec opustil jeho první tým Panik Ostrava z první divize, udělal dlouhou cestu, nejprve přes Hlučín ve třetí divizi a poté vystoupil do ligy do Slezského Opavy. Nakonec zakořenil v Liberci, kde se také dostal pod vedením arch-mentora Trpisovského, než ho v roce 2018 následoval na Slavii.

Současný trenér Opavy Radoslaw Kovac hrál jednu sezónu v Liberci s Kovalem. Také strávil dva roky ve West Hamu pod vedením Gianfranca Zoly a Avrama Granta a má dobrou pozici, aby mohl posoudit vliv svého bývalého spoluhráče.

“Cuf byl vždy velmi pracovitý a velmi náročný na sebe,” říká Kovac. “Vzal si vždy hodinu před a hodinu po tréninku. Byl to skvělý charakter, vždy pracovitý. Na svoji šanci v Liberci si musel počkat, ale když hrál, ušetřil krok. Udělal brutální pokrok.”

„Hra ho opravdu kousla a byl na sebe velmi náročný. Nechtěl prohrát. Typicky je Cuf dokonalým krajním obráncem.“

Koval se vrací do svých liberijských slovinských dnů (Obrázek: GETTY)

České duo pomohlo West Hamu dosáhnout úžasné transformace pod Moise. Shrnuli posun v posunu politiky od vysoce viditelných nákupů s vysokou marží, které charakterizovaly působení Manuela Pellegriniho, směrem k cílenější politice přijímání zaměstnanců.

Felipe Anderson a Sebastian Haller, v hodnotě 36 mil. GBP a 45 mil. GBP, byly dvě největší chyby v přestupové kampani, která byla nyní odhalena kvůli její extravaganci, a obě dohody Slavia ukázaly hodnotu, která je na trhu stále k dispozici pro ty, kteří vědí jak a kde hledat. Zatímco Anderson a Haller se posunuli vpřed, Souček a Coufal se staly nepostradatelnými na vzestupu Hummerů.

“Kofi a Thomas jsou pro klub naprosto v pořádku,” říká Kovac. West Ham se postavil do cesty mnoha technickým hráčům, jako je Anderson O. [Manuel] Lanzini, ale bez bojovníků nelze hrát.

„Klub se setkal s pracovitými hráči, kteří byli vhodní pro souboje. Byly to neuvěřitelné dohody.“