mýtus o bdělosti? Filosof, který zpochybňuje své základní principy

Terapie všímavosti si získala širokou popularitu jako způsob, jak pomoci jednotlivcům vypořádat se se stresem, a mnoho lidí hlásilo významné výhody plynoucí z jejího praktikování. Filosofické předpoklady, které jsou základem všímavosti, však musí být kriticky prozkoumány a neměly by být přijímány jako samozřejmost.

V poslední době zaznamenala všímavost, která je inspirována tradicí buddhistické meditace, prudký nárůst popularity. Je to patrné na jeho aplikaci ve školách, zdravotnictví a na pracovištích, kde jsou dostupné různé terapie zakořeněné ve všímavosti. Navíc si miliony lidí po celém světě stahují meditační aplikace jako Headspace a Ten Percent Happier.

Jasně existuje poptávka po všímavosti, přičemž mnoho z nich nachází hodnotu v jejích technikách. Odysseus Stone, Ph.D. z Kodaňské univerzity se však domnívá, že mnoho filozofických předpokladů o lidech a jejich vztahu ke světu, na kterém je bdělost založena, je zcela sporných a je třeba je pečlivě prozkoumat.

Jedním z hlavních tvrzení o všímavosti je, že se musíme naučit vidět myšlenky a emoce, které přicházejí a odcházejí v mysli, jako by to byly mraky procházející oblohou. S tímto obrazem se často setkáváme v literatuře všímavosti. Myšlenka je taková, že měli bychom uznávat a všímat si našich myšlenek a emocí jako událostí v mysli, ale ne Investujeme je do jejich důležitosti nebo trávíme spoustu času starostmi o to. Samozřejmě, že to někdy může dávat smysl. Zvažte například, budete mít v práci prezentaci, ze které jste nervózní. Pak by mohlo mít smysl cvičit všímavost tím, že přiznáte nervozitu, ale pokusíte se vyhnout tomu, aby vám zabrala příliš mnoho energie,“ vysvětluje Odysseus Stone, který právě dokončil své pojednání o všímavosti, ale také dodává:

Tím to však nekončí. Ve stavu všímavosti se předpokládá, že tato myšlenka platí pro všechny naše myšlenky a pocity, nebo alespoň všímavost nenabízí žádný zřejmý způsob, jak nakreslit čáru. To se ale rychle stane obrovským problémem. Keep v mysli Naše hluboká přesvědčení a postoje vůči sobě, druhým a sociálnímu a politickému světu kolem nás. Vezměme si například pocity hněvu, které můžeme mít ohledně politických rozhodnutí dánské vlády. Je užitečné vnímat takové pocity jako pomíjivé mraky na obloze s malým významem nebo vztahem k realitě Musíme mít na paměti, že naše myšlenky a pocity utvářejí naši perspektivu a otevírají nás světu. Ne se všemi lze a nemělo by se s nimi zacházet podezřívavě.“

Kontrolujte svou (vlastní) pozornost.

Všechny velké technologické společnosti se perou o naši pozornost, která se tak stala jednou z nejcennějších surovin v takzvané ekonomice pozornosti. Pro Netflix, Facebook, Amazon nebo Apple je to všechno o tom, abychom trávili náš omezený čas na jejich platformách.

„Pozornost je také hlavním tématem všímavosti a řada cvičení, která cvičí praktikující ovládat svou pozornost, je často zdůrazňována jako forma řešení pro zvýšení informací, kterým jsme vystaveni. Je to všechno o převzetí kontroly zpět, a to je klíčovou složkou stresové terapie inspirované všímavostí. V mnoha ohledech to také dává smysl. Všichni víme, jak se může cítit rozrušený digitální,“ říká Odysseus Stone a vysvětluje:

„Ale tvrdil bych, že zaměření pozornosti na vlastní pozornost dělá z klíčových strukturálních společenských problémů, jako je ekonomika pozornosti, záležitost jednotlivce spíše než něco, co musíme řešit společně.“ Tato kritika byla vznesena také v souvislosti se stresem na pracovišti, kde je zaměstnancům, kteří spíše prožívají stres, než měnící se pracovní podmínky, nabízen kurz všímavosti. V obou případech se širší struktury, které způsobují problémy, neřeší bdělostí.

Ale to není jediný problém se způsobem, jakým všímavost pojímá pozornost:

Kromě toho se můžeme také divit, jak všímavost nahlíží na samotnou pozornost. Pozornost je často vnímána jako trochu světla v hlavě jednotlivce, které se může naučit ovládat. Ale podle některých filozofů a kognitivních vědců je tento obrázek celý mylný. Naše pozornost je velmi závislá na našem ztělesnění, které je zasazeno do fyzického a sociálního kontextu.“

Dokážete žít přítomností?

Neméně důležitou součástí filozofického základu všímavosti je myšlenka, že my lidé trávíme spoustu času přemýšlením o minulosti a budoucnosti. Tyto myšlenky nám brání žít přítomností, na kterou bychom naopak měli zaměřit svou pozornost. Obecně bychom se měli snažit být přítomni ve svém životě tady a teď.

„Toto je myšlenka sdílená mnoha praktiky všímavosti. Často se opírá o filozofickou myšlenku, že přítomný okamžik je zvláště skutečný nebo podstatný, nebo alespoň skutečnější než minulost a budoucnost. Z tohoto pohledu náš pocit sebe sama jako bytosti s minulostí a budoucností je náš smysl.“ vyprávění“ my sami – je založeno na nějakém druhu omylu.

Není však jasné, že bychom měli přijmout ani tuto myšlenku. Na druhou stranu naše vyprávění dávají našemu životu smysl a strukturu. Není jasné, že to prostě není pravda nebo špatně. Na druhou stranu, když se zeptáme: „Co přesně je tento čistý nyní nebo absolutní přítomný okamžik, který má být obzvláště skutečný?“ , je velmi těžké odpovědět. Pokud mají být naše zkušenosti a činy koherentní a dávat smysl a smysl pro nás, budou se muset nějakým způsobem vracet k naší minulosti a budoucnosti.“

Odkaz: „Zaujatá všímavost: Fenomenologické zkoumání a kritika“ od Odyssea Stonea, Ph.D. Diplomová univerzita v Kodani.