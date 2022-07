Na vzdálenost Neeraj Chopra před mistrovstvím světa v atletice nemyslí

Olympijský vítěz v hodu oštěpem Neeraj Chopra očekává, že letos překoná požadovanou hranici 90 metrů, ale nechce pomýšlet na „vzdálenost“ na mistrovství světa v atletice, které právě probíhá v Eugene v USA. Chopra minulý měsíc na prestižní Diamantové lize ve Stockholmu na cestě za stříbrnou medailí vytvořila nový národní rekord 89,94 m, jen 6 cm od hranice 90 m, zlatého standardu ve světě hodu oštěpem. Čtyřiadvacetiletý hráč skončil druhý za Grenadou Anderson Peters, který měl nejlepší hod 90,31 metru.

„Byl jsem o 6 cm kratší než 90 m a byl jsem velmi blízko. Doufám, že letos překonám 90 m. Ale nikdy nepřemýšlím a nesoustředím se na to, jak daleko dojedu. Jen se snažím vydat 100 procent,“ řekl Chopra. Hypotetická interakce od Eugena poté, co byl jmenován partnerem Underdog Athletics, aby reprezentoval jejich značku Under Armour.

Silné pole čeká na Chopru na mistrovství světa, kde se počínaje kvalifikací 21. července objeví ve hře.

Vedle nich Chopra a Peters, stříbrný olympijský medailista Jakob Vadligisch z České republiky, Fin Oliver Hilander a německé duo Julian Webber a Johannes Vetter.

„Je to pro mě největší soutěž tohoto roku. Chci předvést výkon bez jakéhokoli tlaku. Je to největší pódium a konkurence bude velmi tvrdá. Soustavně hraje 5-6 koulařů, takže úroveň je letos podobná, a tak to bude střídavě,“ dodal. “ řekl Chopra.

„Ale každý den, každá soutěž je jiná. Soustředím se jen na jednu věc – hodit co nejvíc.“