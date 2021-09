Miliony starých telefonů, notebooků a chytrých zařízení mohou přestat fungovat tento týden ze zvláštního důvodu

Připojení k internetu na starších technologických zařízeních a zařízeních může ve čtvrtek přestat fungovat poté, co vyprší platnost klíčového digitálního certifikátu požadovaného pro bezpečný přístup na webové stránky.

Let’s Encrypt, nezisková organizace, která je největším vydavatelem digitálních certifikátů – která šifruje a chrání spojení mezi zařízeními a weby na internetu – bude muset 30. září ukončit jeden ze svých nejoblíbenějších digitálních certifikátů, IdentTrust DST Root CA X3 .

To znamená, že mnoho telefonů, počítačů, videoherních konzolí, gadgetů a zařízení „Internet věcí“ zakoupených před rokem 2017, které používají příslušný digitální certifikát Let’s Encrypt a od té doby neaktualizovali svůj software, se může setkat důležité záležitosti Připojení k internetu.

Problém se bude týkat hlavně běžných zařízení, jako jsou iPhony se systémem iOS 9 a staršími, telefony se systémem Android s verzí nižší než 2.3.6, počítače se systémem Windows s předinstalovaným softwarem SP3 před XP a herní konzole Sony PS3 a PS4 a Nintendo 3DS.

„Některá starší zařízení z roku 2016 a starší a jakýkoli gadget se slovem„ chytrý “, který vyžaduje připojení k internetu, například některé televizory, žárovky, ledničky a aplikace pro ovládání domácnosti, mohou být po skončení platnosti tohoto certifikátu ovlivněny,“ uvedlo zabezpečení. výzkumník a expert na kybernetickou bezpečnost Scott Helm. “Není jasné, jak velký problém to je, ale někde se určitě něco zhroutí. Zítra bude spousta požárů a my je prostě musíme uhasit.”

Helmy uvedla, že problém letěl pod radarem mnoha výrobců, včetně velkých technologických společností Apple, Google, Sony a Microsoft – a žádný z nich zákazníkům neoznámil potenciální problémy.

Dodal, že jde o jeden z prvních velkých digitálních certifikátů, jehož platnost vypršela od příchodu internetu v 80. letech minulého století. Kromě aktualizace softwaru v zařízeních tedy neexistuje žádný precedens, jak problém vyřešit.

“Nebyla tam žádná hlučná kola, takže to nikdo předtím nepokazil. Je to úplně nový problém,” řekla Helmy.

Plánované zastarávání, které způsobuje, že technická zařízení přestanou po určitém počtu let správně fungovat, je jedním z důvodů takových problémů.

Mnoho technologických společností, například Apple, neslibuje uživatelům Hladký zážitek Pro zákazníky poté, co několik let vlastní zařízení.

řekl Leonard Grove, generální ředitel společnosti SSL.com, známého soukromého komerčního poskytovatele digitálních certifikátů.

Přestože existuje značné riziko, že miliony zařízení ve čtvrtek nebudou fungovat, někteří experti na internetovou bezpečnost uvádějí, že na každé zařízení to může mít vliv jiným způsobem.

„Nevíme přesně, co se stane, mohlo by to být jako 2000 v roce 2000 s velkým varováním a nic se neděje, nebo můžete vidět spoustu lidí spěchajících opravit své stroje nebo získat nové,“ dodal Grove .

