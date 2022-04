Chystaná funkce úprav Twitteru může sledovat historii tweetů

Úprava tweetu pomocí tlačítka další úpravy na Twitteru může podle reverzní inženýrky Jane Manchun Wong zanechat digitální stopu historie vašeho tweetu. v tweetManchun Wong vysvětluje, že funkce úprav se zdá mít „neměnnou“ kvalitu, což znamená, že Twitter může vytvořit zcela nový tweet, když je upravován, a to vše při zachování předchozích verzí tohoto tweetu.

„Twitterův přístup k úpravám tweetů se zdá být neměnný, protože místo změny textu tweetu ve stejném tweetu (stejné ID) znovu vytvoří nový tweet s upraveným obsahem spolu se seznamem předchozích starých tweetů, “ říká Manchun Wong.

Přístup Twitteru k úpravám tweetu se zdá být neměnný, protože místo změny textu tweetu ve stejném tweetu (stejné ID) znovu vytvoří nový tweet s upraveným obsahem spolu se seznamem starých tweetů před tímto modem . – Jin Manchun Wong (@wongmjane) 16. dubna 2022

Jako Manchun Wong PoznámkyNení jasné, jak se historie úprav tweetů uživatelů zobrazí, nebo zda se vůbec objeví. Pokud se však Twitter rozhodne zveřejnit historii tweetů, mohl by to být způsob, jak vyřešit obavy z potenciálního zneužití funkce, protože někteří kritici se domnívají, že by mohla být použita v Změnit veřejný záznam a klamat uživatele.

Výzkumník v aplikaci Alessandro Palozzi také tweetujte to Zdá se, že jde o snímky obrazovky nové funkce, které nám poskytují pohled na to, jak by tlačítko pro úpravy mohlo ve skutečnosti vypadat, když je na Twitteru živě. Na jednom snímku obrazovky Paluzzi ukazuje, jak by se možnost „Upravit tweet“ mohla objevit v nabídce se třemi tečkami na pravé straně vašich tweetů.

výběr tlačítka Dostanete se na obrazovku, která vypadá jako běžný skladatel tweetů, až na to, že je předem vyplněna textem vašeho tweetu a v pravém dolním rohu místo „tweetu“ říká „refresh“. Snímky obrazovky Paluzzi však nezobrazují možnost zobrazení historie úprav tweetu.

Twitter dosud nepotvrdil existenci sledování historie tweetů. „V tuto chvíli není možné sdílet nic jiného než to, co je v tomto Tweet z TwitterComms a tohle je Tweet od @JaySullivanMluvčí Twitteru Anna Hobachová uvedla v prohlášení zaslaném e-mailem hrana.

Twitter nejprve oznámil, že pracuje na potřebném tlačítku pro úpravy Zřejmě na začátku tohoto měsíce Žertování o funkci na aprílový den. Před oficiálním potvrzením z Twitteru však generální ředitel Tesly Elon Musk Hlasujte u jeho sledujících na tlačítku Upravit Po odhalení Nákup 9,2 procenta podílu na Twitteru, aby se stal největším samostatným přispěvatelem na Twitteru. Od té doby je to smršť událostí, s Musk se přidává A Opusťte nástěnku Twitterua pak Nabídka odkupu celé společnosti. V současnosti přispěvatelé na Twitteru Pokus zabránit nákupu pižma metodou toxických antikoncepčních pilulek.