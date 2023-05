Mezinárodní semestr: akademici se setkávají s vášní pro cestování

Cameron McCune ’23 je vždy hra pro objevování – ať už podává zprávy o zasedání Smíšeného zastupitelstva města Syracuse kvůli úkolu v tiskové třídě, toulá se dublinskou knihovnou nebo vchází na všech 14 ostrovů, které tvoří Stockholm. Může být také vůbec prvním studentem Syracuse University, jehož výcvik zahrnoval vystoupení jako pomocný džbán. „Byla to divočina,“ říká, když vzpomíná na své výlety do mohyly minulé léto, když pracoval jako stážista pro sociální média a komunikaci s Portland Pickles z West Coast University.

Před začátkem v Syrakusách se McCune připojil ke své matce na 34denní pěší výlet na legendárním El Camino de Santiago Stezka, trekking částmi Francie a Španělska. Jako junior v Syrakusách strávil jarní semestr v zahraničí v Praze a sbíral další cestovatelské zkušenosti po Evropě. „Bylo dobré mít Prahu jako domovskou základnu, protože uprostřed Evropy je tak cool,“ říká. „Studium v ​​zahraničí je úžasný kulturní zážitek – vyvede vás z komfortní zóny jídlem, jazykem, lidmi a dokonce i sportem.“

Pro McCuna, cestování živilo jeho vášeň pro psaní a poznávání různých kultur. Považuje se za zvědavého člověka a psaní bylo vstupním bodem k poznávání jiných lidí a neznámých míst. „Miluji mluvit s lidmi o tom, co je zajímají,“ říká.

McCune vyrostl v San Ramon v Kalifornii a navštěvoval SI Newhouse School of Public Communications jako časopis, zprávy a digitální novinář. Jako druhák zkoumal spojení mezi svými kulturními zájmy a antropologií během semestru na Maxwell School of Citizenship and Public Affairs. „Vždy mě fascinovaly jiné kultury prostřednictvím cestování a čtení, ale nevěděl jsem, že na to existuje studie,“ říká. „Rozhodl jsem se absolvovat Úvod do kulturní antropologie z rozmaru. Kurz se mi líbil a v průběhu semestru jsem přidal antropologii jako druhý obor.“