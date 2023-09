Mark Zuckerberg odhaluje chatbota Meta AI, svou odpověď na ChatGPT

Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg představil nového asistenta své společnosti poháněného umělou inteligencí (AI) – Meta AI – svou odpověď na ChatGPT společnosti OpenAI, která bude integrována s Instagramem, Facebookem, WhatsApp a nakonec i se zařízeními společnosti se smíšenou realitou.

Mluvení v MetaConnect Se to stalo 27. září Zuckerberg vysvětlil, že Meta AI je poháněna velkým jazykovým modelem společnosti Llama 2 a byla vytvořena ve spolupráci s Microsoft Bing, aby uživatelům umožnila přístup k informacím v reálném čase z internetu.

„Meta AI je váš primární asistent, se kterým můžete mluvit jako s člověkem.“

Kromě odpovídání na otázky a mluvení s uživateli může nově odhalený bot vytvářet obrázky a využívat nový nástroj pro generování obrázků nazvaný Emu, který Meta vycvičila na 1,1 miliardě dat, včetně fotografií a popisků, které uživatelé sdíleli na Facebooku a Instagramu. .

Zuckerberg na akci Connect představuje nového chatbota Meta AI. Zdroj: Meta

S poukazem na klíčový bod rozdílu mezi Meta AI a konkurentem ChatGPT Zuckerberg řekl, že spíše než vytvoření univerzálního chatbota bylo celkovou strategií Meta vytvářet různé produkty AI pro různé případy použití.

Například ukázal, jak by Meta AI byla trochu odlišná v každé z firemních aplikací pro sociální média, a poskytl příklad toho, jak by mohla být přidána do skupinových chatů na Facebook Messenger, aby pomohla organizovat cestovní plány.

Meta AI odpovídá na otázku uživatele o koktejlech. Zdroj: Meta

Zuckerberg řekl, že chatboti Meta nejsou určeny pouze k tomu, aby předávali užitečné informace. Je také navržen tak, aby byl konverzační a zábavný.

Meta představila produkty AI zaměřené na zábavu a také oznámila sadu chatbotů založených na téměř 30 celebritách, včetně Paris Hilton, Snoop Dogg a bývalého hráče NFL Toma Bradyho.

Snoop Dogg jako mistr dungeonů Dungeons & Dragons. Zdroj: Meta

Podle Meta bude nový asistent umělé inteligence dostupný 27. září omezené skupině uživatelů z USA na Facebook Messenger, Instagram a WhatsApp.

Meta AI bude k dispozici také uživatelům nových chytrých brýlí společnosti, jejichž vydání je naplánováno na 17. října pro uživatele ve Spojených státech, a také nového zařízení Quest 3 VR.

Příbuzný: Elon Musk, Mark Zuckerberg a Sam Altman hovoří o systémech umělé inteligence ve Washingtonu

Ve stejný den jako Meta’s Connect Event OpenAI oznámilo, že jeho chatbot ChatGPT již nebude mít datové privilegium do roku 2021.

Aktualizace jsou okamžitě dostupné pro uživatele Plus a Enterprise používající model GPT-4, podle příspěvku z 27. září na X.

Před touto aktualizací trpěl ChatGPT stále se zvětšující mezerou ve své znalostní bázi. Vzhledem k povaze toho, jak jsou modely AI trénovány jako generativní předtrénované transformátory (GPT), znalostní báze ChatGPT dříve vypršela v roce 2021, tedy v roce, kdy byla pravděpodobně dokončena výroba.

časopis: Oko umělé inteligence: Skutečné využití AI v kryptoměně, konkurent Google GPT-4 a výhoda AI pro špatné zaměstnance