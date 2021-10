TZ @ 60: Klíčové oblasti zahraniční politiky Tanzanie

Autor: Damas Kanyaboya

Tanzanie přijala v roce 2001 novou zahraniční politiku, aby se přizpůsobila změnám v globálním ekonomickém systému a využila maximálních výhod z nově vytvořených mezinárodních aliancí. V tomto rozhovoru s The Citizen’s DAMAS KANYABYOYA vysvětluje východoafrická ministryně zahraničních věcí a spolupráce Liberata Mulamula problémy, které se objevují během implementace politiky – a jak se s nimi vláda vypořádává. Pokračovat ve čtení…

Otázka: Jak se vláda vypořádává s některými z hlavních implementačních výzev své zahraniční politiky z hlediska ekonomické diplomacie?

Odpověď: Vláda začala řešit mnoho výzev, kterým čelí realizace ekonomické diplomacie. Začali jsme s nedostatkem kvalifikovaného personálu a nedostatečnými rozpočty na našich ambasádách. Od nástupu prezidenta Samia Solo Hassana do úřadu jsme přijali a vyslali 137 kvalifikovaných úředníků na naše ambasády v zahraničí. Pečlivě jsme je vybrali na základě jejich dovedností, schopností a zkušeností. Strategicky jsme je rozmístili na základě potřeb a požadavků našich misí.

V otázce rozpočtů byly zastupitelským úřadům vyplaceny finanční prostředky na pokrytí jejich provozních potřeb. V prvních šesti měsících prezident také jmenoval mnoho velvyslanců, kteří pocházejí z různých prostředí, různého věku a mají širokou síť. Byli vysláni na strategické mise. Proto jsme v krátké době dosáhli hodně. Myslím, že brzy začneme vidět výsledky.

Co dělá ministerstvo zahraničních věcí, aby vyřešilo otázku koordinace, aby zajistilo, že velvyslanectví Tanzanie budou mít všechny informace, které potřebují od vládních ministerstev a agentur k plnému provádění ekonomické diplomacie?

S radostí mohu konstatovat, že na pokyn našeho prezidenta jsme již zřídili odbor ekonomické diplomacie na ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce ve východní Africe, jehož jediným úkolem je koordinovat realizaci ekonomické diplomacie. Je to poprvé, co jsme vytvořili takovou sekci. V jejím čele stojí velvyslanec, který byl již jmenován s dostatečnými zkušenostmi a kompetencemi a který má širokou místní i mezinárodní síť v oblasti obchodu, ekonomiky a podpory investic. Doufáme, že ministerstvo bude pracovat na překlenutí informační propasti mezi ambasádami Tanzanie v zahraničí a různými ministerstvy, odděleními, vládními agenturami a soukromým sektorem.

Úkolem oddělení ekonomické diplomacie na plný úvazek je zajistit, aby naše zastupitelské úřady v zahraničí měly aktuální informace o investicích a ekonomických příležitostech doma v reálném čase. Odbor také zajistí, aby zastupitelské úřady poskytovaly informace o dostupných trzích pro naše zboží, o financování a všech dalších ekonomických příležitostech v zahraničí.

Oddělení bez ohledu na naše zastupitelské úřady nyní může elektronicky jednat přímo se všemi ministerstvy a vládními úřady. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je účastnit se mnoha konferencí, fór a setkání organizovaných různými vládními úřady zde v zemi.

Problematika informační mezery, která byla jednou z hlavních výzev, bude výrazně omezena. Nově jmenovaní velvyslanci – z nichž někteří nejsou z tradičního diplomatického sboru – doufají, že využijí svou rozsáhlou síť různých sektorů, ze kterých pocházejí, aby zajistili, že budou mít aktuální informace o tom, co se děje doma, pokud jde o investice a další příležitosti. Očekáváme, že touto dobou příští rok budeme svědky mnoha zlepšení a vývoje v tanzanské ekonomické diplomacii.

Tanzanie má stále malý počet ambasád, což vyžaduje více zastoupení až pěti nebo sedmi zemí na jedné zastávce. Uvažovalo ministerstvo o otevření virtuálních ambasád v zemích, kde fyzicky chybíme?

Je pravda, že našich zastupitelských úřadů v zahraničí je statisticky málo. Musíte však pochopit, že stávající ambasády a dokonce i ambasády, které jsme nedávno otevřeli, se nacházejí na strategických místech podle našich zájmů. A co je nejdůležitější, zajistili jsme otevření ambasád v multilaterálních terminálech, jako je Ženeva, New York, Nairobi a Washington, DC, kde najdete zástupce z celého světa. Tyto ambasády pomáhají Tanzanii pokrýt velké území a nahradit fyzickou přítomnost.

Ohledně virtuálních ambasád to zatím neplánujeme. Upřímně řečeno, neviděl jsem to zapotřebí.

Používáme a budeme i nadále používat digitální technologie, abychom usnadnili naše interakce a diplomatické závazky. Jak jsem řekl, naše ambasády využívají digitální technologie ke komunikaci, virtuální účasti na jednání a sdílení informací se zúčastněnými stranami ve všech zemích, kde jsou akreditovány.

Například náš velvyslanec v Německu, který má několik akreditací v Česku, Slovinsku, Maďarsku a dalších zemích střední a jižní Evropy, nemůže být všude současně. Ale pomocí internetu může komunikovat s dalšími obchodníky a partnery z téměř všech těchto zemí a navštěvovat fóra.

Pravdou je, že technologie pomohla rozvojovým zemím, jako je Tanzanie, které nemohou otevřít ambasády všude.

Pokud chcete mít diplomatické zastoupení všude na světě, musíte si otevřít ambasády ve 192 zemích. To je důvod, proč vyzýváme naše velvyslance, aby byli technicky zdatní, aby mohli využívat maximální výhody, které technologie mohou diplomaticky získat. Virtuální akce jsou každopádně kvůli Covid-19 momentálně ve světě trendem.

Experti na zahraniční politiku tvrdí, že si všimli nového zaměření na multilateralismus. Je to smysl pro směr v zahraniční politice Tanzanie?

Posílení multilaterální diplomacie bylo vždy jednou z hlavních strategií zahraniční politiky Tanzanie. Tanzanie bude i nadále vyvíjet úsilí a aktivně se podílet na činnosti mezinárodních orgánů, jako je Organizace spojených národů a Africká unie. Silný hlas v multilaterálních institucích nám přináší mnohem více výhod než zapojení do bilaterální diplomacie. Jak říká náš prezident, pandemie Covid-19 ukázala, že žádná země nemůže žít v izolaci, bez ohledu na to, jak je silná. My v Tanzanii věříme, že konkrétně prostřednictvím Organizace spojených národů můžeme zajistit, aby byly naše zájmy a priority řešeny. Je také v našem zájmu postavit se proti unilateralismu, který někdy vedl k porušování mezinárodních smluv a úmluv, což není příliš dobrý trend.

Musíte si také pamatovat, že nezávislost jsme získali prostřednictvím Organizace spojených národů, a tak jsme vždy věřili, že náš hlas bude na mnohostranném fóru slyšet hlasitě a jasně. Chtěl bych jen dodat, že v multilaterálním prostředí je rovné zacházení zajištěno více než v bilaterální situaci. Můžeme se odkázat na slavný vtip Mwla Julia Nyerereho, že „Nemůžete hostit těžkou a lehkou váhu ve stejném boxerském ringu. Je zavražděn. V multilaterálním prostředí pracujeme společně a znovu, jak řekl prezident Samia, „když jdeme společně, ujdeme delší vzdálenost“.