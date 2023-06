Mae Müller: Jedna britská soutěžící Eurovize řekla, že její táta se ‚třese jako list‘

Napsal Mark Savage

Hudební korespondent BBC

13. května 2023

May Mueller napsala píseň a nyní ji zpívá na Eurovizi.

Tento 25letý hráč je zástupcem Spojeného království v Liverpoolu, rok poté, co Sam Ryder otočil britské jmění tím, že skončil druhý.

Muller se narodil v roce 1997 – v roce, kdy Spojené království naposledy vyhrálo soutěž Eurovize – již dříve podporoval Little Mix na turné a také spolupracoval s umělci jako Aitch a Sigala.

Její píseň I Wrote a Song je nespravedlivě chytlavá dance-popová hymna o tom, jak poděláte svého ex odhalením všech jejich prohřešků v písni.

Jeden z nejvysílanějších vstupů roku bude zároveň závěrečným číslem letošního Velkého finále.

Zastihli jsme Mai, když se připravovala na svůj poslední den zkoušek, abychom diskutovali o příběhu její písně, jejích příznivcích v aréně a o tom, proč musela bojovat, aby byla drbna.

mám trochu obavy. Neměl bys být v akustickém odlehčení?

Jsem, ale kvůli tobě to rozeberu. Poté už žádné mluvení, což je pro mě opravdu těžké, protože mluvení opravdu miluji.

Bylo kvůli tomu těžké udržet tajemství, než vás oznámí?

Bylo to rozhodně těžké. Ale řekla jsem to rodičům, protože jsem si myslela, že jim v den vyhlášení nemůžu udělat příliš velký šok. Bylo tedy příjemné s nimi mluvit.

vysvětlit video, Během rozhovoru pro BBC se svou účastí na Eurovizi vtrhla do refrénu písně, napsala píseň

Než se objevilo vaše jméno, lidé očekávali, že budete Rina Sawayama, Mabel nebo webový meme. Znervózňovalo vás to?

víš co? Každá z těchto dívek by to úplně rozbila. A zdůrazňuje množství úžasných talentů, které jsou nyní ve Spojeném království.

Chci říct, trochu mě to zabilo, protože jsem si říkal: „Chci se zapojit do konverzace!“ Ale byl jsem pod přísnými pravidly!

Jaké to bylo, když došlo k vyhlášení?

Byl to nejrušnější, nejbláznivější a nejkrásnější den. Bylo to jen nula ku 100, ale užíval jsem si každou vteřinu.

foto titulek, Mai se setkala s královnou a králem, když minulý měsíc odhalili kolekci v ringu

Slyšel jsem, že nás Sam Ryder oslovil…

Poslal mi zprávu, než se to všechno stalo – takže musel slyšet přes vinnou révu!

Jen mi pogratuloval a pak mi poslal několik hlasových poznámek se slovy: „Je to škytavka, ale snažte se užít si každý krok.“

Ve skutečnosti je to velmi dobrá rada, protože máte tendenci se hlouběji ponořit do věcí a teď si každý den dávám záležet, abych se nadechl, nadechl se a řekl: „To se děje.“

Myslíte si, že byste řekli „ano“ Eurovizi, kdyby se Sam loni tak dobře nedařilo?

To je dobrá otázka. Sam rozhodně změnil způsob, jakým lidé ve Spojeném království vnímají Eurovizi. Takže to očividně znamenalo obrovský rozdíl a pravděpodobně to bylo méně děsivé rozhodnutí, protože je v tom tolik pozitivního. Ale i bez toho je zážitek sám o sobě neuvěřitelný, takže asi jsem to chtěl ještě udělat. Je to zážitek jeden z milionu, že?

Řekněte nám o písni. kdo ti zlomil srdce?

Mnoho mých písní pochází z místa trápení a bolesti, ale v této písni jsem to chtěl trochu rozšířit.

Jde tedy o to cítit se smutně, pohádat se s kamarádem nebo mít lajdáctví v práci.

Jak se v tom orientujeme? Jak tyto negativní pocity překonáme? A jak se tím nakonec zmocníme? Nikdy jsem nechtěl, aby to bylo o jednom konkrétním člověku.

Takže nikdo sedí doma a neříká: „Počkej chvíli?“

Oh, pravděpodobně! Pár lidí řekne: „Počkej, je tahle písnička o mně?“

foto titulek, May Mueller, vyobrazená na zkouškách, letos vlaje pod vlajkou Spojeného království

Kde se vzala sekce mluveného slova?

Vlastně jsem tu píseň napsal předtím, než mi byla nabídnuta Eurovize, a v tu chvíli v ní tato sekce nebyla. Takže když jsem se dozvěděl, že budu v soutěži, pomyslel jsem si: „Víš co? Musím se k té písničce vrátit a ujistit se, že do ní dám všechno.“

Nasadil jsem si tedy klobouk Eurovize a vrátil se třikrát nebo čtyřikrát do studia, abych napsal část mluveného slova.

Říkal jsem si: „Toto je největší hudební platforma na světě a byl by to skvělý způsob, jak vytvořit intimní chvíle s 200 miliony lidí,“ tak jsem to opravdu chtěl uvést na pravou míru.

Musel jsem jít a udělat pár skoků a tucků, ale stálo to za to. Musí mít pravdu.

Jak si myslíš, že se budeš cítit v sobotu večer?

Když jdu na pódium, budu muset chvíli trvat, než se pořádně soustředím, protože ty tři minuty utečou tak rychle.

Pokaždé, když jsem vystupoval, bylo to jako: „Co se právě stalo? Je konec?“

zdroj obrázku, Sarah Louise Bennett/EBU foto titulek, Poslední roli zpěvačka předvede ve velkém finále v sobotu

Koho budete v davu hledat?

Můj táta přijde, takže bude v davu, možná se bude třást jako list. Vždy byl jako jeden z mých největších podporovatelů, takže se ho pokusím někde najít.

Myslíte, že bude nejvyšší?

Oh, 100%. A všechno vyfotí. Když dělám show, musí to natočit, ale také říká: „Chci se ujistit, že to vidím na vlastní oči“, takže drží telefon nad hlavou. Jsem si jistý, že bude mít vše zdokumentované!

A pak, ať se děje, co se děje, si konečně můžete odpočinout a užít si párty.

Oh, v sobotu večer, budu mít párty. Uvidíte mě a Raylan v Euroclubu až do časných ranních hodin.

S kým jsou nejlepší soutěžící, se kterými můžete přijít a oslavit?

Francouzka La Zara určitě ví, jak se dobře bavit. Miluji ji. Vezmu ji do Soho, až bude po všem!