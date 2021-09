Bylo zničení tohoto středověkého města doby bronzové inspirací pro Sodomu?

Řekněte to Al-Hammamovi Údolí Jordánu Podle nové studie trvající 15 let to mohlo inspirovat příběh o zničení Sodomy a Gomory.

Ve studii publikované v časopise Nature v pondělí archeologové prohledali pozůstatky Tell el-Hammam ve snaze zjistit, co zničilo starověké město během střední doby bronzové.

Během tohoto období žilo v oblasti údolí Jordánu přibližně 50 000 lidí ve třech městech: Tell al-Hamam, Jericho a Tell Nimrin a Tell al-Hamam bylo největší ze tří měst. To znamená, že až do svého zničení by bylo politickým centrem regionu.

Radiokarbonové datování klade zničení do 50 let od roku 1650 př. N. L.

Zkoumání ostatků odhalilo důkazy o ničivé události, která zahrnovala vysoké teploty, například kusy keramiky, které se na vnější straně tály a vytvářely šupiny, ale uvnitř byly normální.

Budovy Tell al-Hamam byly postaveny z hliněných cihel. Některé byly vysoké pět příběhů. V horní části města zničila ničivá síla budovy na výšku jejich základů ve zdech a zůstalo jen málo adobe. Z paláce, který byl v této části města, se ztratily zdi prvního a horního patra a většina adobe byla zbořena.

V dolní části města utrpěly budovy vážnější škody a vědci našli důkazy o praskání tepla v pozůstatcích.

Věže ve zdi obklopující město byly také zničeny se zbytky adobe nalezenými pouze ve výšce základny věží.

Aby se pokusili odhalit příčinu této destrukce, sestavili vědci seznam možných událostí a testovali jejich pravděpodobnost vzhledem k důkazům na místě.

Původně zkoumali možnost požáru, války, sopečné erupce, zemětřesení nebo blesku, ale došli k závěru, že tyto události pravděpodobně nezpůsobí takovou devastaci, jakou na místě našli, protože žádný z nich nedokázal vyvolat intenzivní teplo potřebné k vyvolání roztavit, které to způsobují. našel.

Po zamítnutí těchto událostí se vědci obrátili ke dvěma dalším možnostem: kosmickému efektu nebo výbuchu kosmického vzduchu.

Důsledky tvorby kráteru kosmický efekt Všechny důkazy nalezené archeology odpovídaly, ale byly zamítnuty jako nepravděpodobné, protože v oblasti nebyl nalezen žádný kráter.

Nejpravděpodobnější příčinou destrukce byl kosmický výbuch způsobený kometou nebo meteorem. Důsledky takové události také odpovídaly důkazům, které vědci našli, a pomocí kalkulátoru dopadu dokázali odhadnout detaily události, která zahrnovala také rázovou vlnu, která zasáhla Jericho a shořela na zem.

Lze předpokládat, že událost, která zničila Tel al-Hammam, bylo možné sledovat a vyprávět po generace až do biblické doby Sodomy, kdy byla událost inspirací pro příběh o kamenech a ohni. Padající z nebe zničit město.