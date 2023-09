Maďarsko se přidalo k Turecku a přidalo další překážky švédskému úsilí o vstup do NATO, protože se očekává, že Budapešť získá více ústupků od svých západních spojenců, než ratifikuje rozšíření vojenské aliance.

Minulý týden provládní média v Maďarsku odhalila švédský vzdělávací program pro rok 2019 video Kdo označil Maďarsko za zemi, kde demokracie eroduje. Předseda parlamentu Laszlo Kóvier, blízký spojenec premiéra Viktora Orbána, v neděli řekl, že Maďarsko a Švédsko se neshodnou v otázkách vlastenectví, a proto nepatří do stejné aliance.

„NATO je obranná aliance a garantujeme kolektivní obranu,“ řekl Kovier v proorbanském televizním programu. „Ale nemyslím si, že potřebujeme spojence… plivat na nás.“

Ministr zahraničí Peter Szijjarto také použil video jako záminku, aby připomněl Stockholmu, aby nebral hlasování v Budapešti za samozřejmost, a minulý týden napsal svému švédskému protějšku, aby nebyl „překvapen“ reakcí maďarského parlamentu.

Orbán souhlasil s ratifikací švédské žádosti poté, co Turecko v červenci vzneslo své námitky. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však v posledních týdnech naznačil svou neochotu učinit tento krok v důsledku série pálení Koránu ve skandinávské zemi, mimo jiné před tureckou ambasádou.

Maďarská vláda připustila, že v této otázce koordinuje postoje s Ankarou. V minulosti Orbán využil svého veta na rozšiřování NATO a další záležitosti v rámci EU, aby získal ústupky od svých západních spojenců.

Turecko-maďarské veto by znamenalo, že se Švédsko oddělilo od Finska poté, co společně požádali o členství v NATO v květnu 2022 po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu. Finsko vstoupilo do aliance letos v dubnu.

Maďarské varování se ve Švédsku setkalo s údivem a posílilo pocit, že uplatnění NATO ještě není zdaleka jisté.

„Je samo o sobě potěšující, když slyšíme, že maďarští politici sledují UR,“ řekl Kalle Sandhammar, šéf švédské malé veřejnoprávní stanice UR, která vzdělávací video zveřejnila. Ale dodal: „Je naprosto ignorantské myslet si, že švédští politici kontrolují obsah Uruguaye.“

Švédské ministerstvo zahraničí to odmítlo komentovat. Skandinávští diplomaté dlouho věřili, že Maďarsko nechce být posledním, kdo potvrdí členství Švédska, aby eskalace odporu Budapešti byla signálem, že Turecko není o nic blíž souhlasu s členstvím.

Dlouhý odpor Budapešti vůči ratifikaci rozšíření vyvolal ve Washingtonu pobouření: americký velvyslanec v Budapešti David Pressman označil tuto otázku za jednu z nejnaléhavějších v bilaterálních vztazích.

„Sám premiér prohlásil, že podporuje členství Švédska v koalici,“ řekl v pátek. „Těšíme se na rychlou akci maďarské vlády a jejího parlamentu.“

„Každý stíhací letoun, na kterém létají maďarské obranné síly, je švédský letoun. Každý jeden,“ řekl Pressman. „Maďarsko velmi dobře ví, jaké obrovské výhody vstup Švédska do aliance přinese.“