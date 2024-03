Lindsey Vonn Bez medailonu. Česká krasobruslařka získala úžasnou zlatou medaili

Pyeongchang, Jižní Korea – Toto je příběh o make-upu. Podívejte se na toto: Je to příběh, ve kterém make-up poskytuje malé okno do vzrušující reality olympijských her. Je to příběh o nejrychlejší závodnici na lyžích v historii, Američance, která v tento den nikdy nelyžovala tak rychle. Je to také příběh 22letého českého závodníka, který jako první sportovec v historii startuje na stejných olympijských hrách ve snowboardingu i v alpském lyžování. V tento den bruslař bruslil rychleji než všichni bruslaři na plný úvazek a získal zlatou medaili.

Je tedy na místě si připomenout, že ať se budeme snažit sebevíc, nedokážeme z olympiády udělat televizní pořad podle scénáře. Přesto se snažíme. V měsících předcházejících hrám se objevují příběhy o vykoupení, zázračné příběhy a příběhy o světové nadvládě, jako jsou filmové nabídky dodávané hollywoodským manažerům. Pak se jednoho pátečního večera kdesi ve tmě zapálí kotel a zanedlouho se vyprávění hodí do větru, vystřídá je často nejednoznačné vyprávění, vždy potvrzující pravdivost her samotných.

V sobotu odpoledne v Jeongseon Alpine Center, horském středisku jižně od Pyeongchangu, které hostí rychlostní závody (sjezd a super-G) alpské soutěže, se tato vize rozvinula po dokončení závodu super-G: americká závodnice Lindsey Vonnová, 33, největší závodnice na lyžích světa.

Vonnová, která ve své dlouhé kariéře překonala několik vážných zranění, z nichž některá ji způsobila buď neschopnou soutěžit, nebo neschopnou závodit co nejlépe na všech olympiádách kromě jedné, odvážně bruslila ze své startovní pozice č. 1 s tím, že všechno nebo ne. něco. (Více o tom níže). Ale začala být velmi agresivní a málem minula bránu. Stálo ji to hodně času. Skončila dělená na šestém místě, 0,38 sekundy za zlatem a 0,27 sekundy za bronzem. „Jsem hrdá na svůj výkon,“ řekla poté. „Dal jsem do toho všechno, co jsem měl. Nechal jsem to všechno na hromadě, což jsem věděl, že to udělám. Udělal jsem jen jednu chybu a stálo mě to medaili.“

Mluvila s jistotou, kterou si na veřejnosti vybudovala za posledních deset let, s autoritou a sebevědomím. Nosila make-up, protože si uvědomuje důležitost svého vzhledu před kamerou pro své fanoušky a sponzory. Nejen, že na tom není nic špatného, ​​je to chytré a působivé. Bylo to připravené.

O několik minut později Esther Ledecca seděla na pódiu vyhrazeném pro vítěze zlatých medailí. Ledecká je dvojnásobná mistryně světa v paralelním obřím slalomu na snowboardu a také závodnice Světového poháru na lyžích, úžasná kombinace, která otřásá základy zimních sportů, přímo na pomezí pružných bund a speed kombinéz. Zde startovala z 26. místa, což je pozice v blízkosti jejího světového žebříčku, který je často velmi obtížné získat kvůli zhoršujícím se podmínkám.

Ledecká na své tiskové konferenci oblékla barevné oblečení Rezervovat Ochranné brýle a při odpovídání na otázky je nesundala. Mělo to svůj důvod: „Protože jsem nebyla tak připravená jako ostatní dívky… „Na večírku,“ řekla s lehkým anglickým přízvukem. „A nemám na sobě žádný make-up.“ smích a Ledecká se smála víc než cokoli jiného.Byla to radostná chvíle, přímo to navazovalo na krásu hraní.

Jeden ze skvělých bruslařů, vždy připravený na záři reflektorů, vysvětluje porážku.

Jiná bruslařka, tak nepřipravená na reflektor, že očekávala, že její konečný čas bude upraven, vysvětlila svou výhru.

Nebo jak řekla italská závodnice Sofia Goggia, která stejně jako Vonnová udělala osudovou chybu: „Miluji překvapení, které může sport poskytnout. [assume] Hodně se už ví, ale v životě někdy ty [get] „Překvapení.“

O Vaughn: „Na olympijských hrách se děje spousta zvláštních věcí.“

Battle Scars: Mnoho zranění Lindsey Vonnové ji připravilo o závěrečnou olympijskou zlatou medaili

Pro mnohé, zejména pro Američany, byl určujícím příběhem dne návrat Vonnové na olympijské pódium osm let poté, co ve Vancouveru získala dvě medaile. Na OH 2006 v Turíně ji oslabil pád při tréninku a kvůli zranění kolena vynechala OH 2014 v Soči. V Pchjongčchangu to budou jeho poslední zápasy. Goggia byl mezi ostatními uchazeči v tom, co se očekávalo jako široce otevřený závod.

Vonnová je přidělena na startovní pozici č. 1. V záhadném procesu si 10 nejlepších bruslařů v žebříčku Světového poháru — takzvané startovní listině Světového poháru — vybere liché bryndáčky od 1 do 19 na základě svého umístění. Vonnová se umístila na 10. místě v super G, kombinaci sjezdu a obřího slalomu, a když na ni přišla řada, zůstalo na ní číslo 1. Začít jako první může být výhodou: hřiště je čisté, náročné a rychlé. Ale to může být také nevýhoda: Na rozdíl od sjezdu nemají závodníci Super-G tréninky na trati, takže jejich jediná expozice na trati přichází při ranní kontrole.

„Myslel jsem si, že to bude buď opravdu dobré, nebo opravdu špatné,“ řekl Vaughn, „a nedopadlo to úplně tak, jak jsem doufal.“

Vonnová lyžovala dynamicky shora a zdálo se, že míří k cíli, který bude bojovat o medaili, ale v dolní části, když se převalovala ve stoupání, měla příliš velkou rychlost a pravou nohou málem minula zatáčku. Opravilo se to, ale ztratilo hodně rychlosti. Po šesti bruslařkách skončila čtvrtá. Viděl jsem ji v televizi,“ řekl Jogia [at the top of the hill]. „Věděl jsem, že nezíská medaili.“

„Cítila jsem se skvěle. Byla jsem připravená. Měla jsem skvělou kontrolu. Všechno seřazené kromě jedné zatáčky. Tohle jsou závody na lyžích,“ řekla Vonnová.

Za Vonnovou zaplnili pódium zkušení skateboardisté. Anna (Weininger) Weithová z Rakouska poskočila na první místo o 0,10 sekundy před Tinou Wertherovou z Lichtenštejnska. Laura Gottová ze Švýcarska byla 0,01 za Weiratherovou. Když čísla bryndáků dosáhla 20, vypadalo to, že je závod rozhodnutý. Najednou, zatímco ostatní soutěžící ve slunečním světle poskytovali rozhovory médiím, se Ledecká skutálela z úbočí hory. Vypadala jako nepravděpodobný uchazeč, protože nikdy neskončila v top 10 na Světovém poháru Super-G. Byla lepší snowboardistka než lyžařka a ve skutečnosti bruslila na páru závodních lyží vytažených ze soutěžního bazénu Atomic, jako když profesionální golfista vytrhne řidiče z náklaďáku Callaway. (Objevily se zprávy, že si Ledecca půjčila lyže od Mikaely Shiffrinové, matky a trenérky týmu USA Elin, která řekla, že to není pravda.) Když se Ledeccy poté zeptali, řekla: „Nejsem si jistá, jaký typ lyží mám.“ Budu používat. Doufám, že moje.“ Ve skutečnosti si vždy vyberu nějaké brusle, na kterých jsem už jezdil s jinými dívkami, možná z minulých sezón, protože jsou pro mě lepší, protože je nedělám. tolik jezdí na nich, protože také jezdím na snowboardu a pro démony rychlosti je to velmi těžké.. Pořiďte si brusle Dobré, když na nich moc nejezdíte.

Když Ledecká bouchla bruslemi bokem do cílové ohrady, na výsledkové tabuli se rozsvítila zelená čísla a zablikalo číslo 1, což znamenalo, že převzala vedení od Veithové. Ledecká zápas neslavila, spíše šokovaně stála u ukazatele skóre s otevřenou pusou. „Myslela jsem, že to byla chyba,“ řekla. „Díval jsem se na tabuli a říkal jsem si: ,Dají tam ještě pár vteřin?‘ A já jsem jen čekal a sledoval a čekal, až změní čas. A nic se nestalo a všichni křičeli.“

Vonnová a Goggia se připojili k ostatním bruslařům v oblasti médií a dívali se na tabuli se stejným překvapením. Ledecca spálil části vrtáku, ale ne celý kopec. „V tréninku měla hodně rychlých částí,“ řekla Goggia. „Ale nikdy to nedala dohromady. Jsem za ni šťastný… a trochu překvapený.“

„Nechci být hrubý, všichni jste úžasní,“ řekla Ledecca na své tiskové konferenci. Opravdu jsem nečekal, že tady budu sedět. Už bych měl být jako tři [training] Funguje na ledu [practice] „Teď. Trenérem Ledecké je sedmatřicetiletý Američan Justin Reiter, který žije v Steamboat Springs v Coloradu. (Ledecká trénuje v Česku.) „Když Esther vyjede ze startovací brány, najde za sebou oheň. Nevěděl jsem, že to bude její první skateboard, ale nečekal jsem to.

Očekává se, že Ledecca bude patřit mezi favority na vítězství v paralelním obřím slalomu, který se bude konat ve čtvrtek a sobotu v Pchjongčchangu. Byla požádána, zda by mohla místo toho lyžovat sjezd – kde by byla Vonnová oblíbená – což by bylo ve středu. (Teoreticky by mohla dělat obojí, ale to by narušilo její trénink v krasobruslení; to jsou jedinečné problémy.) „Určitě, plán byl nyní přejít na krasobruslení,“ řekla Ledecca. „Takže si myslím, že se změním na krasobruslení. Ale možná bude můj trenér bruslení po dnešku trochu uspěchaný.“

Její vítězství podtrhlo její transcendentní atletiku, jako by olympionik v atletice získal medaili v cyklistice. A víc než to: Ukázalo se, že kontrastní a často bojující sporty jako snowboarding a alpské lyžování jsou si více podobné než jejich odlišné kulturní hodnoty. Ledecký to řekl jednoduše:

„No, pro oba je to z kopce.“

Pro ni je to z kopce. rychle.