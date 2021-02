Očekává se, že Philadelphia Eagles brzy vymění ventilační otvory QB Carson

Očekává se, že Philadelphia Eagles budou obchodovat Carson otvory NFL v následujících dnech.

Nejrelevantnější otázky jsou nyní kde, kdy a za co. Ale zatímco Eagles neustále naléhali na ostatní týmy, aby s radostí přivedly Wentze zpět do Philadelphie, podle zdrojů ligy by se to mohlo stát počátkem tohoto týdne.

Podle slov zdroje dobře známého orlům: „a Matthew Stafford Lvi vyměnili Stafforda za Rams za letošní výběr ve třetím kole, dva budoucí výběry v prvním kole a rozehrávač. Jared Koff„Hráč byl vybrán přímo před ventilačními otvory jako první dva výběry v draftu NFL 2016.

Zdroje pro ESPN uvedly, že mezi týmy, které projevily určitý zájem o ventilační otvory, patří Chicago Pierce a Indianapolis Golds, ačkoli byly požádány další týmy, aby změřily trh a zjistily, jak by vypadal balíček pro quarterbacka Eagles.

2 souvisí

Je to součást kanceláře NFL, která má zuřivost tahů quarterbacka a spěchá, aby zajistila, že týmy nepustí příliš rychle. Zdroje ligy doufají, že to pomůže určit požadovanou cenu u dalších obchodů zahrnujících quarterbacka New York Jets, jakmile budou ventilační kanály obchodovány. Sam Dornold.

Potenciální obchod s ventilačními otvory však běží již více než týden a Eagles se zapojili do obchodních jednání krátce poté, co byl Stafford poslán do Los Angeles.

Jak týden pokračoval, tyto rozhovory se stupňovaly, ale orli nadále tvrdili, že týmy neplánují obchodovat s ventilačními otvory. Dosavadní jednání odhalila, že podle ligových zdrojů zvolí druhé kolo roku 2020 Jalan Hertz Úvodní rozohrávač Eagles pro nadcházející sezónu.

I když si Eagles neuvědomili spěch obchodovat s ventilačními otvory, nemohli udělat nic oficiálního až do začátku nového ligového roku 17. března, ale třetího dne ligového roku měli ventilační otvory bonus 10 milionů dolarů, protože Philadelphia byla na svém dřívějším výběrovém seznamu v prvním kole. Proto se očekává, že obchod bude předem dohodnut.

Ventův odchod ponechá Eagles poplatek za mrtvý klobouk ve výši 34 milionů dolarů, což ještě zhorší jejich náročnou situaci s čepicemi. Ale Philadelphia si je vědoma kloboukových výzev, které před námi čekají měsíce, a má plán, jak jim čelit, stejně jako Berani odešli a na Koffovi vydělali mrtvé peníze.

YPA Letadlo Cobert (Jax, 2011) 5.46 Gold McCoy (CLE, 2011) 6.22 Brock Oswheiler (HOU, 2016) 6.31 Carson ventilační otvory (PHI, 2020) 6.32 Blake Portals (Vtipy, 2014) 6.33 Carson Vents (PHI, 2016) 6.34 – Statistiky a informace ESPN

Hlavní trenér týmu New Eagles Nick Sirianni, který byl najat, aby nahradil Douga Petersona, veřejně nepotvrdil Vents jako startéra, protože si je dobře vědom toho, že je nepravděpodobné, že by v roce 2021 figuroval na seznamu quarterbacků.

Syřan měl nicméně nedávno schůzku zaměstnanců, na které několik útočících trenérů vyjádřilo důvěru, že mu Vents může pomoci získat zpět jeho formu Pro Bowl.

Eagles je připraven přesunout ventilační otvory do firmy, která podporuje oznámení majitele Jeffrey Lowryho, že Petersonova střelba nesouvisí primárně s poklesem ventilačních otvorů v roce 2020.

V průběhu let se objevily pověsti, že Vents někdy bojovaly se schopností budovat vztahy v šatně, ale jiní věří, že to mohlo být přirozeným důsledkem toho, že on a tým nesplnili vysoká očekávání, která následovala po roce 2017. Sezóna.

Díky mnoha veřejným účtům Vents celou dobu pracoval ve třídě ve Filadelfii a během let získal veřejnou podporu od mnoha vedoucích týmů, včetně posledních Fletcher Cox A Jason Gells.

Přes pokusy slyšet jeho reakci nebyl Vents k dispozici k vyjádření. Orlové to odmítli komentovat.

Ale teď se to blíží, protože Eagles jsou v obchodních jednáních, mnoho zdrojů z ligy věří, že příští trhák obchodu NFL s quarterbackem skončí.