Lens 2-1 Arsenal: Tým Mikela Artety utrpěl poprvé v této sezóně porážku se zraněným Bukayem Sakou | fotbalové zprávy

Arsenal poprvé v této sezóně prohrál, když Lens završil vítězství v prvním domácím zápase francouzské Ligy mistrů po 20 letech.

Gunners, kteří v předchozích 11 zápasech neporazili, se ujali vedení v severní Francii, když Gabriel Jesus vstřelil pěkný brzký gól – ale byli ukotveni vyrovnáním Adriana Thomassona po špatné přihrávce Davida Raya.

Poté se Arsenal obával velkého zranění Bukayo Saka odkulhal Pouhých pět dní před vzrušujícím nedělním soubojem Premier League s Manchester City si nalaďte živě Sky Sports.

Gunners vypadali nekonzistentně a museli zaplatit cenu, když Sebi Wahi skóroval za Lens, když zbývalo něco málo přes 20 minut.



Kai Havertz, Leandro Trossard, Reiss Nelson a Emile Smith Rowe šli těsně za Arsenal, což vyprovokovalo manažera Mikela Artetu, aby řekl, že hra byla ztracena v obou boxech.

„Je pravda, že jsme v poslední třetině nevytvořili dostatečnou hrozbu,“ řekl Arteta pro TNT Sport. „Jako v mnoha případech jsme nevyužili dostatek prostoru. Stejně jako ve hře PSV Eindhoven to byla otázka boxů. Nebránili jsme pokutové území dostatečně dobře, abychom zápas vyhráli.“

„V Lize mistrů si nevytvoříte deset jasných šancí. Když se tam dostanete, musíte dát míč do sítě. Musíme bránit pokutové území mnohem lépe než my.“

Po tomto výsledku klesli Gunners na druhé místo ve skupině, jeden bod za Sevillou, poté, co španělský tým remizoval s PSV Eindhoven.

Jak Arsenal zdržoval a zpomaloval

Arsenal měl v pondělí večer zpoždění při příjezdu do Lens, jejich let do severní Francie se zpozdil asi o pět hodin a Gunners chvíli trvalo, než se rozjeli.

Novinky týmu Arsenal provedl dvě změny v sestavě, která v sobotu porazila Bournemouth 4:0. Takehiro Tomiyasu nahradil Bena Whitea na pravém obránci, zatímco Leandro Trossard nahradil Eddieho Nketiaha v útoku.

Hosté měli brzy šance, když Kevin Danso vystřelil vedle, než Thomasonova hlavička šla vedle a protlačila Raya přes brankovou čáru.

Arsenal ale využil chybu objektivu, když Saka zachytil uvolněnou přihrávku a okamžitě uvolnil Jesuse pro šanci. Brazilský útočník se dotkl nohou, než vystřelil do vzdálenějšího rohu.

Tento gól umlčel domácí fanoušky a Gunners se na vteřinu málem vrhli. Oleksandr Zinchenko uvolnil v pokutovém území Havertze, ale jeho první přímou střelu brankář Bryce Samba zblokoval.



Thomasson promarnil další šanci Lense, ale o chvíli později se nemýlil – díky nedbalé hře hostů.

Rayovo odklizení zachytil Devir Machado a míč nakonec propadl Tomassonovi, který skvěle zakroutil míč kolem brankáře Arsenalu.

Pak přišel okamžik, který Arsenal nechtěl, když Saka klopýtl a chytil se za stehno, zatímco Fabio Vieira zaujal jeho místo. Síla Arsenalu směrem ke druhému gólu opadla a od té doby do poločasu představovala jedinou šanci Jesuse.

Arsenal se ve druhém poločase dostal z bloků a málem vstřelil druhý gól, když Trossard hrál po levé straně, ale Samba zblokoval nízkou střelu křídelníka a následně se odrazil od obránce.

Ale Arsenal bez Saka se nedokázal rozjet a Lens je varoval před jejich zabijáckým útokem, když se Salis Abdessamad protočil kolem Raye po dobré práci Tomassona po pravém křídle.

Takehiro Tomiyasu viděl nízkou střelu zblokovanou Sambou z rohu Martina Odegaarda a tato zastávka byla klíčová, protože Lens o dvě minuty později skóroval.

Krajní obránce Przemyslaw Frankivsk přihrál na hranici pokutového území útočníkovi Wahimu a postoupil za francouzský tým, aby poslal Stade Bullaert-Delis do deliria.

Mikel Arteta pak vyřadil Odegaarda, Havertze a Zinčenka – možná jedním okem na nedělní souboj s mistrem Premier League City – ale náhradníci se málem dočkali vyrovnání.

Nejprve Smith Rowe vypálil střelu z 25 yardů přímo do dlaně Samby, než Nelson viděl něco, co vypadalo jako jistá branka, kterou na brankové čáře zblokoval obránce Lens Jonathan Gradit.

Arteta: Musíme se z toho poučit



Trenér Arsenalu Mikel Arteta:

„To rozhodně bylo [a tough game]. Gratuluji Lensovi. Jak jsme všichni viděli, je to opravdu dobrý tým, byla to atmosféra očekávání a velmi těžký soupeř.

„Udělali jsme to nejtěžší, dali jsme první gól, úplně kontrolovali hru a pak dali gól v jednom tahu a hra začala znovu.

„Chyby se stávají, to k fotbalu patří. Nějak tam budou pokračovat. Měli jsme velkou šanci hned po poslední třetině s Leem. Měli jsme dvě nebo tři velké šance.“

„[We need to] Učte se od ní a byla to pro nás velká noc. Nemohli jsme dosáhnout výsledku, který jsme chtěli. Vezmeme si od něj spoustu věcí a naučíme se.“

