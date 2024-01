Kvalita ovzduší v ČR se v roce 2023 zlepšuje, řada škodlivin nepřekračuje limity – Brněnský deník

Kvalita ovzduší v České republice zůstala v roce 2023 dobrá, vyplývá ze souhrnné zprávy, kterou včera zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Koncentrace většiny znečišťujících látek klesly na nejnižší hodnoty za posledních deset let a poprvé nebyly překročeny limity znečišťujících látek pro jemné prachové částice PM10 a PM2,5.

Stejně jako v minulých letech nebyly podle předběžného hodnocení ČHMÚ překročeny limity znečišťujících látek pro oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2) a oxid uhelnatý (CO), mimo jiné i díky příznivým povětrnostním a rozptylovým podmínkám.

„Kromě přízemního ozonu (O3) relativně dobrá kvalita ovzduší v ČR, zejména díky výrazně nižším koncentracím znečištění ovzduší v zimním období, příznivým povětrnostním a rozptylovým podmínkám z hlediska kvality ovzduší,“ uvedli meteorologové.

V důsledku energetické krize některé domácnosti spalovaly více tuhých paliv, ale jejich negativní dopad na ovzduší byl snížen řadou opatření ke zlepšení kvality ovzduší, včetně výměny kotlů v domácnostech a přechodu na alternativní způsoby vytápění, jako jsou tepelná čerpadla.

6 % stanic zaznamenalo v loňském roce hodnoty nad limitem přízemního ozonu. Koncentrace O3 však závisí na povětrnostních podmínkách, zejména v horkých obdobích, a tak bylo loňské mimořádně teplé a velmi suché září nadprůměrné.

Již počtvrté v řadě nepřekročila žádná stanice v ČR limit pro roční průměrnou koncentraci NO2 a nikde nebyly překročeny limity pro SO2 a CO.

U suspendovaných částic PM10 to bylo poprvé od 90. let, kdy nebyl překročen 24hodinový limit na automatických měřicích stanicích, u částic PM2,5 to bylo poprvé, kdy nebyl překročen 24hodinový limit. Limit byl zaveden v roce 2005 a v roce 2020 byl dále zpřísněn, napsala CHMU v tiskové zprávě.

V loňském roce byly kvůli vysokým koncentracím PM10 tři smogové stavy, které trvaly celkem 105 hodin. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platil 16 hodin smog.

Prevalenční podmínky v Česku byly loni podle meteorologů v porovnání s průměrem let 2013 až 2022 výrazně lepší. Ve 22 dnech byly mírně horší a ve třech dnech nepříznivé. Nejvyšší počet dní s dobrými rozptylovými podmínkami mají květen, červen, červenec a listopad, naopak nejméně únor. Nepříznivé rozptylové podmínky byly zaznamenány pouze v lednu a únoru, dodal ČHMÚ.