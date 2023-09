Křupavé kornouty přinášejí do Orlanda ‚revoluční‘ české měkké servírování | Novinky o jídle | Orlando

Klikni pro zvětšení Foto přes Crispy Cones/Facebook

Zmrzlinová hra v Orlandu dostane evropský šmrnc. Crispy Cones, koncept soft-server v Idahu, se chystá otevřít svou první pobočku na Floridě v Orlandu.

Mottem společnosti je „revoluce v kornoutu s měkkým servírováním“ a podle svých webových stránek to Crispy Cones dělá s čerstvě opečenými kornouty z těsta s prémiovou jemnou zmrzlinou a polevou. Majitelé Jeremy a Caitlin Carlsonovi si tento nápad přinesli domů poté, co v České republice vyzkoušeli dezert zvaný „komínový dort“. Nahoďte to Nádrž se žraloky V březnu 2023.

Speciální kornouty jsou hojně posypané skořicí a cukrem, poté plněny zmrzlinou, přelité různými pomazánkami, omáčkami a kousky ovoce nebo cukrovinek.

Specializovaný obchod se sladkostmi se otevře vedle společenského domu přesýpacích hodin na 2415 Curry Ford Road. Zatímco přesné datum otevření ještě nebylo oznámeno, Crispy Konz slibuje, že umístění v Orlandu bude brzy. Chcete-li procházet jejich nabídku křupavých kornoutů, navštivte je webová stránka.

Klikni pro zvětšení Foto přes Crispy Cones/Facebook

