Finále Tenisové asociace žen je za námi, ale kontroverze kolem turnaje stále zuří. Zatímco se hráčkám nějakým způsobem podařilo dotáhnout turnaj do úspěšného konce, mezi WTA a organizátory turnaje se objevily určité neshody, které zintenzivnily probíhající kontroverze. Debata o tom, proč se turnaj konal v Mexiku a také v Cancúnu, pokračuje. A český podnikatel Tomáš Petra nyní dramaticky prozradil, jak chtěl turnaj vůbec zorganizovat.

Vzhledem k tomu, že Petra poslední ukázala prstem na WTA, že na poslední chvíli změnila slovo, vina za chaos na turnaji padá přímo na bedra hlavního řídícího orgánu profesionálního ženského tenisu.

Thomas Petra přilévá olej do kontroverze WTA Finals

reklama Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Český podnikatel není spokojený s tím, jak to na WTA Finals dopadlo. Tomáš Pietra měl zájem zorganizovat letošní turnaj a byl v pokročilé fázi jednání o přípravě na akci, která se bude konat v Ostravě. V nedávném rozhovoru Petra mluvila o tom, jak byl určen peněžní fond turnaje, a vyjádřil svou nespokojenost s událostí, která se koná v Mexiku.

Petra o jednání informovala Sport.plrčení, „Zaplatím produkční náklady a organizační záležitosti a WTA se postará o prize pool. Také jsme se rozhodli, že v rámci honoráře jim dám alespoň 1 milion dolarů a všichni sponzoři spolupracující s WTA také přispět.

Nechte se okamžitě informovat o tom nejžhavějším Tenis Příběhy přes Google! Klikněte na Následujte nás a stiskněte Modrá hvězda. Následuj nás

V tomto rozhovoru vysvětlil podnikatel stojící za nabídkou WTA Finals své podmínky: ponese náklady na organizaci a produkci akce, zatímco WTA bude mít zájem o prize pool. Kromě toho mluvil také o tom, že nevěděl, že se turnaj bude konat v Cancúnu, zatímco přípravy na něj byly připraveny začít v Ostravě.

Když turnaj v mexickém Cancúnu začal, bylo jasné, že měsíce spekulací a obav ze špatného rozhodování se naplnily. Od sporů ohledně financování saúdského tenisu, kurtu a kurtu, které nebyly připraveny až dva dny před akcí, od záměn v oblékání až po nepřítomné monzunové počasí, se na finále WTA některé věci pokazily. Tvrdá kritika zastínila slávu turnaje.

Tenisové hvězdy neříkají žádná slova kritizující neúspěchy ve finále WTA

reklama Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Po prohře v semifinále se 25letá světová dvojka dostala na titulky, když odhalila skutečný problém, který vedl k tak katastrofálnímu turnaji. Aryna Sabalenka řekla: Prostě to oznámili a hotovo. Je to, jako by nějaký hráč právě viděl tweet a řekl: „No, hrajeme v Cancúnu.“ Jako by se rozhodli, a hotovo. to je problém. Neptají se všech hráčů, kde chtějí hrát.

Martina Navrátilová dostala generálního ředitele WTA Steva Simona pod tlak a uvedla: „Nemělo to přijít takhle pozdě v roce, abychom se rozhodli. Koneckonců, Steve Simon je prezidentem 9 let a tady… přijíždíme do Cancúnu v období dešťů.“ Utrpěly výkony klíčových hráček jako Coco Gauff a Elena Rybakina. Ta se po porážce obrátila na Jessicu Pegulaovou slovy: „Jak jsem řekl, nejsem moc spokojený s podmínkami a nastavením turnaje. O soudu se mi moc nechce mluvit. Protože všechno bylo pozdě a nebyl čas něco opravovat. „Myslím, že kvalita zápasu nebyla nejlepší.“

Prostřednictvím agentury Reuters Olympijské hry v Tokiu 2020 – tenis – dvouhra žen – druhé kolo – tenisový park Ariake – Tokio, Japonsko – 26. července 2021. Aryna Sabalenková z Běloruska odchází poté, co prohrála zápas ve druhém kole s Donnou Vekic z Chorvatska (Reuters/Mike Segar)

Jak bylo odhaleno neuctivé a lehkomyslné rozhodování WTA, organizace turnaje držela jazyk za zuby nad spoustou kontroverzí. Co říkáte na přilévání oleje Petry do ohně? Přijde nakonec odezva?

reklama Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Podívejte se na tento příběh: Serena Williamsová chválí Rogera Federera