Bow Valley chybí mezinárodní pracovníci během krize nedostatku zaměstnanců

“Každý zvýšil svůj plat, ale nezáleží na tom, co platíte; tu práci nemá nikdo.”

BOW VALLEY Bow Valley velmi postrádá své mezinárodní a zahraniční pracovníky během jednoho z nejhorších nedostatků personálu, jaký kdy region zažil.

Odvětví pohostinství, hlavní ekonomický sval v Banffu, Canmore a Lake Louise, je velmi málo zaměstnané a nutí společnosti činit těžká finanční rozhodnutí pro lepší zážitky hostů a zaměstnanců během důležitých letních měsíců na turistických atrakcích.

„Je to to nejhorší, co jsem kdy viděl,“ řekla Michelle Dufresne, ředitelka Centra zdrojů práce v Banffu a Canmore ze 30 let žijící a pracující v Bow Valley o nedostatku pracovních sil.

Dufresne před pěti lety přidal statistiky, které ukázaly, že v údolí Beau Valley je 2 000 až 3 000 zahraničních pracovníků, kteří tvoří 20 až 30 procent pracovní síly v pohostinství.

Když v březnu 2020 vypukla pandemie COVID-19 a společnosti začaly propouštět zaměstnance, došlo k masovému exodu mezinárodních pracovníků z Bow Valley vracejících se mimo jiné do zemí, jako je Česká republika, Spojené království a Austrálie, kteří by naplnili pozice v místním sektoru pohostinství.

Vzhledem k tomu, že jsou stále pociťovány zvlněné účinky viru a jsou přijata mezinárodní opatření, jako je uzavření hranic Austrálie a cestování do zahraničí pouze se zvláštními výjimkami, Bow Valley bez většího přispění k pracovní síle.

“V tuto chvíli máme velmi nízkou zásobu uchazečů o zaměstnání,” řekl Dufresne. “Příliš mnoho volných míst na všechno v pohostinství. Nedostatek zaměstnanců v srpnu není novinkou … ale letošní rok je horší, protože nemáme cizince, nemáme východní Kanaďany, nemáme provoz venku.” oblasti, do které jsme se dostali.

„Jednou z velkých skupin jsou Australané. Nesmí odejít. Mohou odejít pouze na nezbytné cesty. Program pracovních víz, který je nyní uzavřen a neočekáváme, že se otevřou až do nového roku.“

Na národní úrovni podle nejnovějších údajů Statistics Canada vzrostla pracovní síla v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb v červenci o 35 000 – více než v jakémkoli jiném odvětví. Ačkoli Alberta nepatřila mezi pozoruhodné provincie, ve kterých došlo k nárůstu, které byly v Ontariu a Manitobě.

V červenci nezaměstnanost v Albertě klesla na 8,5 procenta z 9,3 procenta v předchozím měsíci, ale místní pracovní příležitosti zůstaly nedotčené.

Asociace pohostinství Banff a Lake Louise (BLLHA) uvádí, že místní operátoři od začátku roku usilovně pracují na jejich obsazení a byli dobře připraveni přivítat návštěvníky zpět prostřednictvím národního parku Banff.

“Většina pracovišť v naší oblasti má kombinaci celoročních členů týmu, letních studentů a pracovníků International Canadian Experience Workers (IEC),” řekla Wanda Bogdan, ředitelka komunikace a zapojení zúčastněných stran společnosti BLLHA v e-mailu.

„Zaznamenali jsme zájem postsekundárních uchazečů o zaměstnání prostřednictvím školních programů, které pomohly přilákat talenty do Banffu a Lake Louise, ale není pochyb o tom, že stále čelíme podobným bojům v jiných sektorech a regionech a naše pracovní místa se naplňují.“

BLLHA bylo otevřeno městu Banff, aby zrušilo nařízení o dočasných maskách, nebo dříve, než Alberta 1. července zrušila svůj celokrajský mandát, protože v této oblasti byly vypuštěny případy COVID-19. V dopise městské radě skupina turné uvedla, že je čas přivítat návštěvníky zpět do komunity a znovu vybudovat základy ekonomiky cestovního ruchu.

Od jara se turisté hrnou do Bow Valley v éře před a po očkování a High Country Inn v Banffu přijímá opatření, aby zajistil, že o hosty- a personál- bude postaráno v těžkých dobách nedostatku zaměstnanců.

Hotel, který má průměrnou nocleh od 235 do 300 USD, někdy nepřímo odvracel hosty blokováním online rezervací, jako například minulý víkend, kdy bylo ze systému odstraněno devět pokojů, aby nedošlo k záměně personálu, zejména ve fyzickém poli. Žádost o role hospodyně.

“Určitě ano.” [financial] řekl Jordan Irwin, generální ředitel společnosti High Country Inn. “Jsem ale spokojen s příjmy a kvalitou produktu, který jsme mohli nabídnout hostům, aniž by naši zaměstnanci pracovali bláznivé hodiny.”

Aby přilákal nové zaměstnance a udržel si stávající členy, řekl Irwin, že hotel zvyšuje mzdy a zavádí bonusovou strukturu.

Před COVID-19 Irwin pravidelně vídal uchazeče o zaměstnání s dávkou obnovených papírů, jak se při hledání práce přesouvají z majetku do majetku na Banff Street. Řekl, že to byl „velký hit“ bez mezinárodního trhu, na který Banff při najímání spoléhá.

“Myslím, že pokud jde o ty nejzákladnější podmínky, vezmete si víza na pracovní dovolenou a odstraníte potřebu mnoha vstupních kanadských zaměstnanců s CERB a moc toho nezbude,” řekl Irwin. “Řekl bych, že toto je prostředí, které vláda vytvořila programem s CERB.” [Canadian Emergency Response Benefit].

“Jsem velmi vděčný za dotace, které společnostem poskytly, ale na druhou stranu si myslím, že byl k CERB velmi štědrý a vždy dojde k prodlevě, kdy něco takového skončí, než uvidíte, že se pracovní síla vrátí a bude zdravá.” znovu.”

CERB, která poskytla milionům Kanaďanů finanční pomoc během pandemie COVID-19, končí 25. září.

Statistiky Kanada také poznamenala, že servery pro potraviny a nápoje „nadále působí v průmyslu, který je nepřiměřeně ovlivňován“.

Úder na pracovní sílu způsobil, že místní restaurace zkrátily pracovní dobu, nabídly méně možností menu a dokonce zavřely několik dní v týdnu během důležitých letních měsíců cestovního ruchu.

S menším počtem zaměstnanců jsou delší čekací doby na služby a jídlo a tolerance zákazníků není vždy nejrozumnější. To přimělo Marine Dansereau z Communitea Cafe umístit do pracovních oken ceduli s nápisem „Naše komunita má nedostatek zaměstnanců. Buďte laskaví k těm, kteří se zúčastnili, a pochopili, že čekací doba může trvat déle.“

“Teprve v červnu jsme byli plně připraveni na terasu a přední fasády,” řekl Dansereau, majitel a kreativní ředitel společnosti Communitea Cafe. “Do čtyř týdnů potřeboval každý najímání, což podle mě poslalo spoustu lidí do boje, protože jste neměli čas lidem dávat a najednou se vaše kapacita zvýšila … Přechod rozhodně nebyl pro nikoho jednoduchý.”

Danciro, která zvýšila platy v kavárně v centru města Canmore, zkrátila každý den hodinu, když byla poddimenzovaná, a řekla, že nerada dělá kompromisy, ale letošní rok byl výjimečný.

“Právě jsme najali několik lidí, takže doufejme, že některé z nich můžeme zachránit.” [current employees] „Na chvíli na podzim,“ řekla.

“V minulosti jsme vždy měli lidi z Austrálie, Nového Zélandu, Velké Británie a Evropy a mohli byste mít ty lidi, kteří přijdou na rok nebo dva s vízy. A tito lidé často zůstávají po určitou dobu v situaci a to jsou často lidé, kteří se chystají pracovat v odvětví služeb, takže si myslím, že je to obrovský úspěch. “

„Místní zaměstnavatelé sdíleli, že někteří profesionálové v oblasti cestovního ruchu na kariérní úrovni se v době pandemie přestěhovali do jiných průmyslových odvětví, takže toto je jedinečná doba pro ty, kteří se zajímají o profesní rozvoj, aby se přesunuli na vyšší pozice,“ poznamenal BLLHA.

Dufresne uvedl, že vzhledem k tomu, že „velmi málo“ pracovníků přichází do Job Resource Center při hledání zaměstnání v pohostinství v Bow Valley, jsou nadcházející měsíce na rozdíl od trendů předchozích let nepředvídatelné.

„Pokud se mě zeptáte, co si myslím, že se stane? No, teď v příštích měsících přijde spousta pohyblivých částí,“ řekl Dufresne. „Nemohu vám říci, co se stane v září. … Pokud jsou lidé očkováni, myslím, že jakmile budou mít lidé volnost přicházet a odcházet, čeká nás rušná podzimní sezóna.“

