Kishida vyhodí svého syna za „nevhodné chování“ | Politické zprávy

Japonský premiér Fumio Kishida řekl, že odvolá svého syna z funkce výkonného tajemníka, kvůli rostoucímu hněvu veřejnosti kvůli soukromé párty, která se loni konala v jeho oficiální rezidenci.

Kishida v pondělí novinářům řekl, že jeho syn Shotaro odstoupí z funkce výkonného tajemníka pro politické záležitosti kvůli „nesprávnému chování“.

K tomuto kroku došlo poté, co týdeník Shukan Bunshun zveřejnil fotografie zachycující syna Kishidy a jeho příbuzných v oficiální rezidenci premiéra, jak se 30. prosince účastní večírku na konci roku.

Snímky zachycovaly hosty stojící na schodištích s červeným kobercem v imitaci skupinových fotografií pořízených pro nově jmenovanou pokladnu, s mladším Kishidou uprostřed – místo vyhrazené pro premiéra.

Další fotografie ukazovaly hosty stojící na pódiu, jako by dávali tiskovou konferenci.

„Jeho chování ve veřejném prostoru bylo nevhodné jako osoby v oficiální pozici politického poradce. Rozhodl jsem se nahradit jeho odpovědnost,“ řekl Kishida novinářům v pondělí večer.

Řekl, že jeho syna ve čtvrtek nahradí jiný tajemník, Takayoshi Yamamoto.

Kishida přiznal, že hosty na krátkou chvíli bavil, ale řekl, že na večeři nezůstal.

Řekl, že svého syna za událost tvrdě pokáral, ale to nedokázalo potlačit přetrvávající kritiku ze strany opozičních zákonodárců a hněv veřejnosti, což vedlo k propadu sledovanosti jeho podpory.

Tisková agentura Kjódó uvedla, že Seiji Osaka, vysoký zákonodárce za Konstituční demokratickou stranu Japonska, největší japonskou opoziční stranu, uvedl, že odvolání mělo přijít dříve.

„Je příliš pozdě, myslím [Kishida] oko neschopného člověka [of being the] Řekl to Ósaka.

Hlavní tajemník kabinetu Hirokazu Matsuno dříve označil synovu oslavu v oficiální rezidenci za „nevhodnou“ a slíbil, že zajistí řádnou správu zařízení, aby se zabránilo budoucímu zneužití.

Téměř 100 let stará budova byla dříve kanceláří předsedy vlády a v roce 2005, kdy byla postavena nová kancelář, se stala obytným prostorem.

Kishida v říjnu jmenoval svého syna tajemníkem pro politiku, což je jedna z osmi sekretářských funkcí předsedy vlády. Jmenování, viděno jako krok k tomu, aby se stal dědicem, bylo kritizováno jako nepotismus, běžný jev v japonské politice, kterému dlouho dominovali dědiční zákonodárci.

Shotaro Kishida byl dříve soukromým tajemníkem jeho otce.

Nebylo to poprvé, co byl syn Kishida kritizován za zneužití svého oficiálního postavení k soukromým aktivitám. Byl pokárán za používání aut ambasády k soukromým prohlídkám Británie a Paříže a za nákup suvenýrů pro členy kabinetu v luxusním obchodním domě v Londýně, když doprovázel svého otce na cestách.

Kishida také ztratil čtyři ministry během tří měsíců kvůli obviněním z finančních nesrovnalostí nebo napojení na kontroverzní Církev sjednocení.