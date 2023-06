Kari Jalonen byl po špatném výsledku na mistrovství světa vyhozen z funkce trenéra české reprezentace

PRAHA (AP) — Český svaz ledního hokeje odvolal finského trenéra Kariho Jalonena po špatném výsledku národního týmu na mistrovství světa z minulého měsíce.

Novým trenérem byl ve čtvrtek jmenován Radim Rulík, který český tým dovedl v lednu do finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě.

Jalonen převzal v březnu 2022 na základě dvouleté smlouvy a stal se prvním cizím státním příslušníkem, který tuto pozici zastával.

Na loňském mistrovství světa dovedl tým k bronzové medaili, prvnímu pódiu Čechů na turnaji po 10 letech.

Letos skončil tým osmý, což je nejhorší umístění.

Česko bude příští rok hostit mistrovství světa a trenér nemůže slíbit zlepšení výkonnosti týmu, řekl prezident svazu Alois Hadamczyk.

