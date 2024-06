Nintendo předvádí všechny živé hry z června 2024 s novou barevnou grafikou

Musel jsem připomínat, že začátkem tohoto týdne bylo vynikající Nintendo Direct? Ne? No, Nintendo to stejně udělá.

Jako obvykle Big N sdílí novou infografiku, která představuje každou hru představenou během června 2024 Nintendo Direct Jsme si jisti, že si všichni pamatujete velká odhalení, jako je Metroid Prime 4: Beyond, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. a Mario & Luigi: Brothership, ale co všechny ty ostatní hry?

Stray konečně přichází na Switch; Dragon Quest III HD-2D Remake má datum vydání (a příští rok dostaneme I & II); Basketbal přichází na Nintendo Switch Sports; Byla oznámena nová hra Fairy Tail; A na scéně je zcela nová, krásná hra Metroidvania s MIO.

Tehdy to bylo přecpané, že? Výsledkem je, že druhá polovina roku vypadá docela naskládaně. A to bez zpráv o blížícím se nástupci Switch – který v Directu podle očekávání chyběl, ale oficiálně má být odhalen koncem tohoto roku.

Máme spoustu živých přenosů, včetně několika praktických hodin s několika hrami odhalenými během show. Nezapomeňte si vše zkontrolovat!