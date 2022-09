Jiří Procházka odhaluje film, který odstartoval jeho cestu k MMA

Jiří Procházka je jedinečný sportovec s mistrovskými schopnostmi v kleci, ale možná bychom ho nikdy nepoznali, kdyby se v mládí nedíval na svůj oblíbený film.

Český bojovník pronikl do UFC po 10 po sobě jdoucích vítězstvích, již dříve ve své kariéře odmítl možnost vstoupit do společnosti. Zdá se, že 29letý hráč udělal perfektní volbu, aby odložil svůj start s povýšením, a od svého debutu je demoliční koulí, vyhrál třikrát za sebou a získal zlaté medaile.

Když Jerry Procházka mluvil o svém oblíbeném filmu všech dob na kanálu YouTube Jamese Lynche, prozradil, že film o smíšených bojových uměních „Never Back Down“ s Michaelem Jay Whitem, Amber Heard a Seanem Farisem hrál obrovskou roli v jeho touze soutěžit v tomto sportu. :

„Měl jsem jeden z mých nejoblíbenějších filmů, a to byl film, který mě přivedl k MMA.“ Never Back Down: „To je ten film, ale když jsem začínal s MMA, byl to můj sen, být jako ten chlap.“