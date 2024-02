Jedna jednoduchá změna by mohla dramaticky zvýšit dopad vakcín proti COVID-19: ScienceAlert

Někdy se ta nejjednodušší řešení ztratí v chaosu vědeckého pokroku.

od té doby Vznik vakcín Po více než dvě století vědci studovali nejrůznější způsoby, jak očkování oslabeným patogenem (nebo jeho částmi) může připravit imunitní systém na plnohodnotný útok – zkoumali různé dávky, očkovací látky a formy podávání.

Za celou tu dobu se jen velmi málo odborníků zabývalo otázkou: Záleží na tom, která paže je očkována?

Vědci z Oregon Health & Science University (OHSU) mají podezření, že tomu tak může být.

Všechno to začalo v prvních dnech pandemie COVID-19. Zdravotničtí pracovníci zapojení do studií o imunitní odpovědi na nové vakcíny COVID-19 se ptali odborníků na Ohio State University, zda by měli vyměnit zbraně mezi první a druhou dávkou.

Tým si nebyl jistý, jakou radu dát. Do té doby většina vědců předpokládala, že na tom nezáleží.

„Tato otázka nebyla široce studována, takže jsme se rozhodli ji prověřit.“ On říká Specialista na infekční choroby Marcel Kerlin.

Když Kerlin a jeho kolegové pročesávali vědeckou literaturu, našli na toto téma pouze čtyři články. Výsledky byly smíšené.

Jedna randomizovaná kontrolovaná studie U kojenců vedly vakcíny proti chřipce podané ve 2., 3. a 4. měsíci v různých ramenech k vyšším hladinám protilátek, než když byly podány ve stejném rameni.

Nová studie v roce 2023Zjistili však vyšší imunitní reakce poté, co byly vakcíny COVID-19 podány ve stejné větvi ve srovnání s různými větvemi.

Aby si udělali jasnější obrázek, vědci z Ohio University testovali hladiny protilátek u 947 účastníků, kteří dostali dvě dávky vakcíny COVID-19.

Polovina skupiny byla randomizována tak, aby dostávala druhou dávku ve stejné větvi jako první dávka, zatímco druhá polovina dostávala překrývající se dávky v různých větvích. Čtyři týdny po druhé dávce byly sérové ​​protilátky proti SARS-CoV-2 1,4krát vyšší u těch, kteří dostali vakcínu v různých ramenech.

Podskupina 108 lidí byla přiřazena do 54 párů na základě jejich pohlaví, věku a doby očkování a byla porovnána jejich krevní práce.

Vzorky séra odebrané v týdnech a měsících po vakcinaci vykazovaly jasné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami. Čtyři týdny po druhé dávce měli ti, kteří dostávali dávky v obou ramenech, až čtyřnásobné zvýšení sérových protilátek specifických pro SARS-CoV-2 ve srovnání s těmi, kteří dostávali dávky pouze v jednom rameni.

A co víc, tato zlepšená imunitní odpověď trvala více než rok po podání posilovací dávky.

„Ukazuje se, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, které jsme objevili, a pravděpodobně to není jen pro vakcíny COVID,“ řekla Kerlin. Údajně.

„Možná vidíme důležitou imunitní funkci.“

Kerlin a jeho kolegové si ještě nejsou jisti, co tato speciální funkce je nebo jak funguje, ale mají nápad.

Když je vakcína podána do svalu, antigeny v léku jsou Imunitní buňky to poznají, který vetřelce „spoutá“ a odveze do lymfatických uzlin k dalšímu výslechu. To pak připraví imunitní systém proti konkrétnímu antigenu odesláním požadovaných signálů útočníkům.

Pravdou je, že různé strany těla proudí do různých lymfatických uzlin, takže stimulací imunitní reakce na obou stranách může být tělo opatrnější.

„Výměnou ramen máte v podstatě konfiguraci paměti na dvou místech místo na jednom.“ vysvětluje Kerlin.

To je opak toho, co zjistila studie z roku 2023. Ta naznačila, že očkování ve stejné paži lépe připraví imunitní systém na COVID-19. Důvodem rozdílu ve výsledcích může být načasování krevních testů.

Studie z roku 2023 testovala krevní sérum pouhé dva týdny po očkování.

Imunitní buňky, které si zachovávají antigenní vlastnosti, však pokračují v růstu a dozrávání po dobu několika měsíců po vakcinaci.

Po pouhých třech týdnech si vědci z Ohio University všimli, že injekce do obou paží začaly vykazovat lepší výsledky než do stejné paže, a tyto přínosy se postupně zlepšovaly, svého vrcholu dosáhly ve čtvrtém týdnu a pokračovaly ještě několik měsíců poté.

I když je zapotřebí více výzkumu, abychom pochopili klady a zápory vakcinace různých paží, Kerlin říká, že by neváhal změnit to se svou další posilovací vakcínou.

Studie byla zveřejněna v Journal of Clinical Investigation.