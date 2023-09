Je v tom něco na humoru ze stodoly

Před dvěma lety to bylo oznámeno král ŠtěpánVrahové auto Christine Vrátí se k životu s Brian Fuller („Hannibal“) režíruje nový film pro Blumhouse & Sony. Samozřejmě původní režisér John Carpenter Má na to myšlenky, které dnes odhalil v rozhovoru s Obsáhlý film.

Christine je jednou ze tří adaptací Stephena Kinga, které oslaví 40 let v roce 2023, a Total Film hovořil s Carpenterem a původní hvězdou Keith Gordon O významném výročí filmu v našem posledním čísle.

„Vím, že se o jeho výročí mluvilo. Moje otázka zní ‚proč‘?“ Carpenter praskl, když mluvil s příspěvkem.

Total Film se ho zeptal na jeho názor na Fullerův nadcházející remake a jeho odpověď byla překvapivá: „Chlapče,“ říká Carpenter. „No, hodně štěstí. Pravděpodobně to bude nejlepší.“

Carpenter nebyl jediný, kdo nabízel povzbuzení.

„Myslím, že je opravdu talentovaný a dobrý člověk, aby to udělal,“ řekl Gordon deníku. „Chci říct, že nemám negativní pocit z toho, že lidé něco předělávají, zvláště o 40 let později. Christine Dalo by se to říct i jinak a nebýt urážkou originálu. Existuje velmi krátký seznam nedotknutelných klasických filmů, které by nikdy neměly být předělány – filmů, které je dělají zvláštními nebo jedinečnými. Nechci vidět něčí remake Občan Kanenebo 2001nebo Zuřící býk„.

Již dříve bylo oznámeno, že „Fuller táhne obal s cílem udržet jej v 80. letech a ukotvit ho v Kingově bestselleru.“

Mezi producenty remaku patří Jason Blum, Vincenzo Natali (Nalepte nebo shromážděte) A Stephen Hoban.

Původní film z roku 1983 režírovaný Johnem Carpenterem je o stydlivém teenagerovi (Arnie Cunningham), který vylezl ze své ulity poté, co si koupil Plymouth Fury z roku 1958, aby to napravil. Auto má vlastní mysl i smrtící minulost a začne mladého muže i všechny kolem měnit velmi nebezpečným způsobem.

Přestože od prvotního oznámení remaku uplynuly dva roky a výroba ještě nezačala, je dobré vědět, že Carpenter a hvězdný Gordon mají důvěru ve Fullerův přístup k materiálu. Ale přinese tento projekt ovoce? koho znáš?

1983 Christine Letos v prosinci mu bude oficiálně 40 let.