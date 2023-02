Irský premiér: Spojené království a EU směřují k dohodě se Severním Irskem | zprávy o brexitu

Irský premiér uvedl, že Spojené království a EU pomalu směřují k uzavření rozhovorů o revizi obchodních pravidel pro Severní Irsko po brexitu.

Směrem k dohodě o zmírnění kontrol obchodu, která byla zavedena v rámci Severoirského protokolu, se již týdny buduje hybná síla – dohoda se dohodla na zamezení tvrdých hranic s Irskem, které je členem EU, až Spojené království v roce 2020 opustí EU.

Politici z Konzervativní strany britského premiéra Rishi Sunaka byli požádáni, aby byli v pondělí v parlamentu na znamení, že dohoda by mohla být na spadnutí.

Myslím, že rozhovory o reformě protokolu se chýlí ke konci. „Absolutně, dohoda ještě není uzavřena, ale myslím, že se pomalu blížíme k závěru,“ řekl v sobotu novinářům Leo Varadkar.

„Existuje potenciál pro dohodu v příštích několika dnech, ale není to v žádném případě zaručeno… Stále je potřeba zaplnit mezeru,“ řekl Varadkar a dodal, že mezi vládou Spojeného království a Evropskou komisí stále probíhá spolupráce.

celní bariéry

Protokol, který v roce 2020 podepsal bývalý premiér Boris Johnson, má zabránit tvrdým hranicím tím, že bude Severní Irsko účinně udržovat na jednotném trhu EU.

Smlouva však rozzlobila probritské unionisty kvůli obchodním bariérám, které vytvořila mezi Brity spravovaným Severním Irskem a zbytkem Spojeného království.

Varadkar, který sehrál klíčovou roli při schválení protokolu v roce 2019, povzbudil politiky v Londýně, Bruselu a Severním Irsku, aby „udělali další míli“ a pomohli dosáhnout dohody, a uvedl, že přínosy by byly „obrovské“.

Zatímco dohoda by ukončila dvouletý spor mezi Spojeným královstvím a EU, Sunak by mohl čelit boji s probrexitovými konzervativními zákonodárci a probritskými politiky ze Severního Irska, aby dohoda fungovala.

Podle The Times by současná nabídka na stole mohla znamenat reformovaný protokol, který by odstranil téměř všechny kontroly a většinu papírování u zboží překračujícího Irské moře.

Průzkumy trvale ukazují, že většina severoirských voličů – kteří byli proti Brexitu – myšlenku protokolu podporuje. Krajský sněm a vláda s rozdělením moci však kvůli odporu odborů ani rok nezasedly.

Sunak slíbil, že Dolní sněmovna bude moci „vyslovit svůj názor“ na jeho nové protokolární podmínky, které doufá, že největší unionistická strana Severního Irska, Demokratická unionistická strana (DUP), obnoví sdílení moci v provinčním parlamentu. Na okraji Belfastu.

DFU vydala sedm testů, aby získala svou podporu pro jakoukoli dohodu, včetně řešení toho, co nazývá „demokratickým deficitem“ v Severním Irsku, který podléhá pravidlům EU, aniž by do toho měl slovo.